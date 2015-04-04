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АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Астон Вилла
Манчестер Юнайтед - Астон Вилла: обзор матча 04 апреля 2015
Манчестер Юнайтед
04.04.2015, суббота, 17:00
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
3 : 1
Завершен
Астон Вилла
43'
А. Эррера
79'
У. Руни
90+2'
А. Эррера
80'
К. Бентеке
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Астон Вилла
ГОЛ! 3:1!
А. Эррера
Пас отдал
Х. Мата
90'
+2
83'
Желтая карточка
Ф. Делф
80'
ГОЛ! 2:1!
К. Бентеке
Пас отдал
Д. Коул
ГОЛ! 2:0!
У. Руни
Пас отдал
А. Ди Мария
79'
Замена
Р. Фалькао
️️️️
М. Феллайни
77'
77'
Замена
Д. Коул
️️️️
А. Вайманн
Замена
А. Ди Мария
️️️️
Э. Янг
70'
60'
Замена
Н. Бэйкер
️️️️
Ч. Н'Зогбиа
46'
Замена
Л. Бакуна
️️️️
А. Хаттон
ГОЛ! 1:0!
А. Эррера
Пас отдал
Д. Блинд
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
25
Луис-Антонио Валенсия
ПЗ
16
Майкл Кэррик
ОП
25
Маруан Феллайни
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
64
Хуан Мата
АП
32
Уэйн Руни
(К)
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
5
Жорес Окоре
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ПЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
18
Андреас Вайманн
ЛП
15
Карлос Санчес
ЦП
18
Фабиан Делф
(К)
ЦП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ПП
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Тим Шервуд
Манчестер Юнайтед
26
Виктор Вальдес
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
8
Андреас Перейра
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Астон Вилла
24
Шей Гивен
ВР
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
12
Рон Влаар
ЦЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
10
Леандро Бакуна
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
12
Джо Коул
АП
3-3-2-1-1
43
Де Хеа
17
Блинд
4
Джонс
5
Рохо
15
Янг
16
Кэррик
25
Валенсия
25
Феллайни
21
Эррера
64
Мата
32
Руни
4-4-2
1
Гьюзан
38
Лоутон
5
Окоре
26
Кларк
21
Хаттон
28
Н'Зогбиа
15
Санчес
18
Делф
18
Вайманн
20
Бентеке
11
Агбонлахор
15
Янг
11
Ди Мария
11
Ди Мария
15
Янг
25
Феллайни
9
Фалькао
9
Фалькао
25
Феллайни
28
Н'Зогбиа
17
Бэйкер
17
Бэйкер
28
Н'Зогбиа
21
Хаттон
10
Бакуна
10
Бакуна
21
Хаттон
18
Вайманн
12
Коул
12
Коул
18
Вайманн
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Астон Вилла
26
Виктор Вальдес
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
8
Андреас Перейра
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
Главный тренер
Луи ван Гаал
24
Шей Гивен
ВР
12
Рон Влаар
ЦЗ
10
Карлес Хиль
ЦП
10
Джек Грилиш
ЛВ
Главный тренер
Тим Шервуд
Остались в запасе
26
Виктор Вальдес
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
8
Андреас Перейра
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
Остались в запасе
24
Шей Гивен
ВР
12
Рон Влаар
ЦЗ
10
Карлес Хиль
ЦП
10
Джек Грилиш
ЛВ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Главный тренер
Тим Шервуд
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Астон Вилла
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Роджер Ист
(Уилтшир)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 1" 16:40 (прямая)
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