Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Манчестер Юнайтед
Астон Вилла - Манчестер Юнайтед: обзор матча 11 февраля 2024
Астон Вилла
11.02.2024, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 24 тур
1 : 2
Завершен
Манчестер Юнайтед
67'
Д. Луис
17'
Р. Хойлунд
86'
С. Мактоминей
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Астон Вилла - Манчестер Юнайтед
90'
+2
Замена
С. Амрабат
️️️️
К. Мэйну
90'
+2
Замена
Д. Эванс
️️️️
Р. Хойлунд
Замена
Н. Дзаньоло
️️️️
Д. МакГинн
87'
Замена
Л. Динь
️️️️
А. Морено
87'
86'
ГОЛ! 1:2!
С. Мактоминей
Пас отдал
Д. Далот
73'
Замена
С. Мактоминей
️️️️
М. Рэшфорд
Замена
Ю. Тилеманс
️️️️
Л. Бэйли
73'
Желтая карточка
М. Диаби
71'
ГОЛ! 1:1!
Д. Луис
67'
Замена
М. Диаби
️️️️
Б. Камара
65'
Желтая карточка
М. Кэш
60'
46'
Замена
В. Линделеф
️️️️
Л. Шоу
Желтая карточка
К. Лангле
45'
+5
45'
+4
Желтая карточка
К. Мэйну
37'
Желтая карточка
Каземиро
17'
ГОЛ! 0:1!
Р. Хойлунд
Пас отдал
Г. Магуайр
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
8
Бубакар Камара
ОП
12
Дуглас Луис
ОП
7
Джон МакГинн
(К)
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
17
Леон Бэйли
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
15
Гарри Магуайр
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
5
Каземиро
ОП
37
Кобби Мэйну
ЦП
8
Бруну Фернандеш
(К)
АП
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Астон Вилла
1
Робин Ольсен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
20
Кейн Кесслер-Хейден
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
17
Морган Роджерс
ЛВ
18
Юри Тилеманс
ЦП
42
Тим Ироегбунам
ЦП
10
Николо Дзаньоло
АП
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Баиндыр
ВР
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
4
Софиан Амрабат
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
7
Антони
ПВ
11
Омари Форсон
ПВ
16
Амад Диалло
ПВ
4-2-1-1-2
1
Мартинес
11
Алекс Морено
34
Карлос
2
Лангле
2
Кэш
8
Камара
12
Луис
7
МакГинн
41
Рэмзи
11
Уоткинс
17
Бэйли
4-1-1-3-1
24
Онана
2
Далот
15
Магуайр
19
Варан
23
Шоу
5
Каземиро
37
Мэйну
17
Гарначо
8
Фернандеш
9
Рэшфорд
19
Хойлунд
11
Алекс Морено
12
Динь
12
Динь
11
Алекс Морено
17
Бэйли
18
Тилеманс
18
Тилеманс
17
Бэйли
7
МакГинн
10
Дзаньоло
10
Дзаньоло
7
МакГинн
8
Камара
19
Диаби
19
Диаби
8
Камара
23
Шоу
29
Линделеф
29
Линделеф
23
Шоу
19
Хойлунд
35
Эванс
35
Эванс
19
Хойлунд
37
Мэйну
4
Амрабат
4
Амрабат
37
Мэйну
9
Рэшфорд
8
Мактоминей
8
Мактоминей
9
Рэшфорд
Остались в запасе
Астон Вилла
Манчестер Юнайтед
1
Робин Ольсен
ВР
14
Пау Торрес
ЦЗ
20
Кейн Кесслер-Хейден
ПЗ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
17
Морган Роджерс
ЛВ
Главный тренер
Унаи Эмери
1
Алтай Баиндыр
ВР
24
Кристиан Эриксен
АП
7
Антони
ПВ
11
Омари Форсон
ПВ
16
Амад Диалло
ПВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Остались в запасе
1
Робин Ольсен
ВР
14
Пау Торрес
ЦЗ
20
Кейн Кесслер-Хейден
ПЗ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
17
Морган Роджерс
ЛВ
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
24
Кристиан Эриксен
АП
7
Антони
ПВ
11
Омари Форсон
ПВ
16
Амад Диалло
ПВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча Астон Вилла - Манчестер Юнайтед
3
2
Всего ударов по воротам
23
17
Удары в створ
10
5
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
10
8
Нарушения
9
7
Офсайды
0
6
Количество передач
480
380
Сейвы
3
8
Точность передач %
87
80
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
7
7
Удары из пределов штрафной
18
13
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
2.45
1.9
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Джонс
Стадион:
Вилла Парк
Новости команд
Все
Астон Вилла
Манчестер Юнайтед
«Манчестер Юнайтед» нашел замену на случай ухода Фернандеша
14:00
АПЛ: шансы «Ипсвича» и «Астон Виллы» на победу в матче 12-го тура
09:25
АПЛ: шансы «Манчестер Юнайтед» и «Брентфорда» на победу в матче 12-го тура
09:19
Почеттино заявил о гордости за игроков «МЮ» после ничьей со «Спортингом»
Вчера, 10:10
3
Защитник «МЮ» Мартинес повторил достижение Щенникова в Лиге чемпионов
Вчера, 01:33
1
АПЛ: шансы «Ипсвича» и «Астон Виллы» на победу в матче 12-го тура
09:25
Игрок «Астон Виллы» – о Батракове: «Очень хорош!»
25 ноября
1
Тренер «Галатасарая» оценил игру Батракова
25 ноября
1
Батраков – второй худший игрок «Галатасарая» в матче с «Астон Виллой»
25 ноября
8
Жена Батракова описала победу «Галатасарая» над «Астон Виллой» в ЛЧ
25 ноября
3
«Манчестер Юнайтед» нашел замену на случай ухода Фернандеша
14:00
АПЛ: шансы «Манчестер Юнайтед» и «Брентфорда» на победу в матче 12-го тура
09:19
Почеттино заявил о гордости за игроков «МЮ» после ничьей со «Спортингом»
Вчера, 10:10
3
Защитник «МЮ» Мартинес повторил достижение Щенникова в Лиге чемпионов
Вчера, 01:33
1
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
Вчера, 00:55
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+