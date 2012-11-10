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АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Манчестер Юнайтед
Астон Вилла - Манчестер Юнайтед: обзор матча 10 ноября 2012
Астон Вилла
10.11.2012, суббота, 21:30
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
2 : 3
Завершен
Манчестер Юнайтед
45+1'
А. Вайманн
49'
А. Вайманн
57'
Чичарито
61'
Р. Влаар (АГ)
87'
Чичарито
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Манчестер Юнайтед
87'
ГОЛ! 2:3!
Чичарито
Пас отдал
Р. ван Перси
Замена
Ф. Делф
️️️️
Б. Беннэн
86'
Замена
Б. Холмен
️️️️
А. Вайманн
80'
78'
Замена
Андерсон
️️️️
У. Руни
Замена
К. Эль-Ахмади
️️️️
С. Айрленд
77'
70'
Замена
Т. Клеверли
️️️️
П. Скоулз
63'
Желтая карточка
М. Кэррик
61'
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
Р. Влаар
57'
ГОЛ! 2:1!
Чичарито
Пас отдал
П. Скоулз
Желтая карточка
С. Айрленд
54'
ГОЛ! 2:0!
А. Вайманн
Пас отдал
Г. Агбонлахор
49'
46'
Замена
Чичарито
️️️️
Э. Янг
ГОЛ! 1:0!
А. Вайманн
Пас отдал
К. Бентеке
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
12
Рон Влаар
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
11
Габриэль Агбонлахор
ЛВ
10
Бэрри Беннэн
ОП
8
Эшли Вествуд
ОП
7
Стивен Айрленд
ЦП
18
Андреас Вайманн
ПВ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
22
Пол Скоулз
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
32
Уэйн Руни
АП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Астон Вилла
24
Шей Гивен
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
18
Фабиан Делф
ЦП
20
Карим Эль-Ахмади
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
18
Джордан Боуэри
ЦФ
14
Бретт Холмен
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
8
Том Клеверли
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
28
Андерсон
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Гьюзан
3
Стивенс
12
Влаар
26
Кларк
38
Лоутон
10
Беннэн
8
Вествуд
7
Айрленд
11
Агбонлахор
18
Вайманн
20
Бентеке
3-2-3-1-1
43
Де Хеа
27
Эвра
6
Смоллинг
5
Фердинанд
2
Рафаэл
15
Янг
25
Валенсия
16
Кэррик
22
Скоулз
32
Руни
32
ван Перси
10
Беннэн
18
Делф
18
Делф
10
Беннэн
7
Айрленд
20
Эль-Ахмади
20
Эль-Ахмади
7
Айрленд
18
Вайманн
14
Холмен
14
Холмен
18
Вайманн
22
Скоулз
8
Клеверли
8
Клеверли
22
Скоулз
32
Руни
28
Андерсон
28
Андерсон
32
Руни
15
Янг
14
Чичарито
14
Чичарито
15
Янг
Остались в запасе
Астон Вилла
Манчестер Юнайтед
18
Джордан Боуэри
ЦФ
24
Шей Гивен
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
11
Марк Олбрайтон
ПП
Главный тренер
Пол Ламберт
1
Андерс Линдегаард
ВР
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Остались в запасе
18
Джордан Боуэри
ЦФ
24
Шей Гивен
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
11
Марк Олбрайтон
ПП
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Астон Вилла - Манчестер Юнайтед
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Вилла Парк
Где смотреть матч:
"Россия 2" 21:15 (прямая)
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