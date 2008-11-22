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АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Манчестер Юнайтед
Астон Вилла - Манчестер Юнайтед: обзор матча 22 ноября 2008
Астон Вилла
22.11.2008, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 14 тур
0 : 0
Завершен
Манчестер Юнайтед
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Манчестер Юнайтед
Замена
Андерсон
️️️️
К. Роналду
Замена
Д. Карью
️️️️
С. Сидуэлл
Желтая карточка
К. Дэйвис
Замена
Нани
️️️️
К. Тевес
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
24
Брэд Фридель
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
36
Люк Янг
ЛЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
5
Мартин Лаурсен
ЦЗ
6
Найджел Рео-Кокер
ПЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
19
Стилян Петров
АП
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Манчестер Юнайтед
1
Эдвин ван дер Сар
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
11
Райан Гиггз
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
32
Карлос Тевес
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
39
Зэт Найт
ЦЗ
17
Мустафа Салифу
ЛП
8
Крейг Гарднер
ЦП
11
Джон Карью
ЦФ
9
Марлон Хэрвуд
ЦФ
Манчестер Юнайтед
29
Томаш Кушчак
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
17
Нани
ЛВ
28
Андерсон
ЦП
24
Даррон Гибсон
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
3-2-3-1-1
24
Фридель
15
Янг
33
Дэйвис
5
Лаурсен
36
Янг
6
Рео-Кокер
20
Милнер
18
Бэрри
14
Сидуэлл
19
Петров
11
Агбонлахор
4-3-3
1
ван дер Сар
16
О'Ши
5
Фердинанд
15
Видич
27
Эвра
11
Гиггз
16
Кэррик
33
Пак Джи Сун
32
Руни
32
Тевес
7
Роналду
14
Сидуэлл
11
Карью
11
Карью
14
Сидуэлл
7
Роналду
28
Андерсон
28
Андерсон
7
Роналду
32
Тевес
17
Нани
17
Нани
32
Тевес
Остались в запасе
Астон Вилла
Манчестер Юнайтед
1
Брэд Гьюзан
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
39
Зэт Найт
ЦЗ
17
Мустафа Салифу
ЛП
8
Крейг Гарднер
ЦП
9
Марлон Хэрвуд
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
29
Томаш Кушчак
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Остались в запасе
1
Брэд Гьюзан
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
39
Зэт Найт
ЦЗ
17
Мустафа Салифу
ЛП
8
Крейг Гарднер
ЦП
9
Марлон Хэрвуд
ЦФ
Остались в запасе
29
Томаш Кушчак
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Астон Вилла - Манчестер Юнайтед
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Вилла Парк
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 20:25 (прямая)
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