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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Манчестер Юнайтед
Астон Вилла - Манчестер Юнайтед: обзор матча 06 октября 2024
Астон Вилла
06.10.2024, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 7 тур
0 : 0
Завершен
Манчестер Юнайтед
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Астон Вилла - Манчестер Юнайтед
Желтая карточка
Р. Баркли
90'
+4
87'
Желтая карточка
В. Линделеф
Замена
Я. Матсен
️️️️
Л. Динь
85'
85'
Замена
Каземиро
️️️️
К. Мэйну
64'
Замена
Антони
️️️️
М. Рэшфорд
64'
Замена
Д. Зиркзее
️️️️
Р. Хойлунд
Замена
Д. Дуран
️️️️
Л. Бэйли
63'
59'
Желтая карточка
М. Рэшфорд
46'
Замена
В. Линделеф
️️️️
Н. Мазрауи
46'
Замена
М. де Лигт
️️️️
Г. Магуайр
41'
Желтая карточка
К. Мэйну
36'
Желтая карточка
Г. Магуайр
Замена
Д. Карлос
️️️️
Э. Конса
12'
3'
Желтая карточка
К. Эриксен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
(К)
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
17
Морган Роджерс
ЛВ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
6
Росс Баркли
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
17
Леон Бэйли
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
ВР
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
37
Кобби Мэйну
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
8
Бруну Фернандеш
(К)
АП
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Астон Вилла
46
Джо Гаучи
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
26
Сил Свинкелс
ЦЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
12
Кадан Янг
ЛВ
26
Ламаре Богарде
ЦП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
22
Джон Дуран
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Баиндыр
ВР
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
5
Каземиро
ОП
7
Антони
ПВ
16
Амад Диалло
ПВ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
4-2-2-2
1
Мартинес
12
Динь
15
Конса
14
Торрес
2
Кэш
6
Баркли
18
Тилеманс
11
Филоджин
17
Роджерс
11
Уоткинс
17
Бэйли
4-1-3-2
24
Онана
3
Мазрауи
5
Магуайр
35
Эванс
2
Далот
37
Мэйну
17
Гарначо
8
Фернандеш
9
Рэшфорд
19
Хойлунд
24
Эриксен
12
Динь
22
Матсен
22
Матсен
12
Динь
15
Конса
34
Карлос
34
Карлос
15
Конса
17
Бэйли
22
Дуран
22
Дуран
17
Бэйли
5
Магуайр
4
де Лигт
4
де Лигт
5
Магуайр
3
Мазрауи
3
Линделеф
3
Линделеф
3
Мазрауи
37
Мэйну
5
Каземиро
5
Каземиро
37
Мэйну
9
Рэшфорд
7
Антони
7
Антони
9
Рэшфорд
19
Хойлунд
11
Зиркзее
11
Зиркзее
19
Хойлунд
Остались в запасе
Астон Вилла
Манчестер Юнайтед
46
Джо Гаучи
ВР
26
Сил Свинкелс
ЦЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
26
Ламаре Богарде
ЦП
12
Кадан Янг
ЛВ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
1
Алтай Баиндыр
ВР
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
16
Амад Диалло
ПВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Остались в запасе
46
Джо Гаучи
ВР
26
Сил Свинкелс
ЦЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
26
Ламаре Богарде
ЦП
12
Кадан Янг
ЛВ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
16
Амад Диалло
ПВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча Астон Вилла - Манчестер Юнайтед
1
5
Всего ударов по воротам
11
10
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
6
3
Нарушения
13
11
Офсайды
0
1
Количество передач
412
357
Сейвы
4
1
Точность передач %
82
81
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
6
4
Удары из-за пределов штрафной
5
6
xG (ожидаемые голы)
0.42
0.44
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Астон Вилла
- : -
02.12.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
2 : 2
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Ньюкасл
- : -
02.12.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 4
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Джонс
Стадион:
Вилла Парк
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