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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Астон Вилла
Манчестер Юнайтед - Астон Вилла: обзор матча 29 марта 2014
Манчестер Юнайтед
29.03.2014, суббота, 16:45
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
4 : 1
Завершен
Астон Вилла
19'
У. Руни
45'
У. Руни (П)
56'
Х. Мата
90+1'
Чичарито
12'
Э. Вествуд
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Астон Вилла
90'
+2
Желтая карточка
К. Кларк
ГОЛ! 4:1!
Чичарито
Пас отдал
А. Янузай
90'
+1
87'
Желтая карточка
А. Тонев
78'
Замена
М. Лоутон
️️️️
М. Олбрайтон
Замена
Чичарито
️️️️
У. Руни
74'
69'
Замена
А. Тонев
️️️️
Г. Агбонлахор
Замена
А. Янузай
️️️️
С. Кагава
67'
63'
Желтая карточка
Р. Бертранд
ГОЛ! 3:1!
Х. Мата
Пас отдал
М. Феллайни
56'
Замена
Р. Гиггз
️️️️
Рафаэл
46'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
У. Руни
45'
44'
Желтая карточка
Л. Бакуна
ГОЛ! 1:1!
У. Руни
Пас отдал
С. Кагава
19'
Желтая карточка
А. Бюттнер
15'
12'
ГОЛ! 0:1!
Э. Вествуд
Желтая карточка
Рафаэл
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
28
Александр Бюттнер
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
24
Даррен Флетчер
ОП
25
Маруан Феллайни
ОП
64
Хуан Мата
АП
10
Синдзи Кагава
АП
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
12
Рон Влаар
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
10
Леандро Бакуна
ПЗ
11
Габриэль Агбонлахор
ЛВ
18
Фабиан Делф
ОП
11
Марк Олбрайтон
ОП
8
Эшли Вествуд
ОП
18
Андреас Вайманн
ПВ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Манчестер Юнайтед
13
Бен Амос
ВР
17
Нани
ЛВ
11
Райан Гиггз
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
12
Джо Беннетт
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
5
Якуба Силла
ЦП
24
Александар Тонев
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
27
Грант Холт
ЦФ
3-4-2-1
43
Де Хеа
28
Бюттнер
4
Джонс
15
Видич
15
Янг
24
Флетчер
25
Феллайни
2
Рафаэл
10
Кагава
64
Мата
32
Руни
4-3-2-1
1
Гьюзан
10
Бакуна
12
Влаар
26
Кларк
5
Бертранд
18
Делф
11
Олбрайтон
8
Вествуд
18
Вайманн
11
Агбонлахор
20
Бентеке
2
Рафаэл
11
Гиггз
11
Гиггз
2
Рафаэл
10
Кагава
24
Янузай
24
Янузай
10
Кагава
32
Руни
14
Чичарито
14
Чичарито
32
Руни
11
Олбрайтон
38
Лоутон
38
Лоутон
11
Олбрайтон
11
Агбонлахор
24
Тонев
24
Тонев
11
Агбонлахор
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Астон Вилла
13
Бен Амос
ВР
16
Майкл Кэррик
ЦП
17
Нани
ЛВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
31
Джед Стир
ВР
12
Джо Беннетт
ЦЗ
5
Якуба Силла
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
27
Грант Холт
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Остались в запасе
13
Бен Амос
ВР
16
Майкл Кэррик
ЦП
17
Нани
ЛВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Остались в запасе
31
Джед Стир
ВР
12
Джо Беннетт
ЦЗ
5
Якуба Силла
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
27
Грант Холт
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Пол Ламберт
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Астон Вилла
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 16:00 (прямая)
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