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Расписание матчей
Англия. Кубок
Манчестер Юнайтед - Астон Вилла
Манчестер Юнайтед - Астон Вилла: обзор матча 10 января 2022
Манчестер Юнайтед
10.01.2022, понедельник, 22:55
Англия. Кубок, 1/32 финала
1 : 0
Завершен
Астон Вилла
8'
С. Мактоминей
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Манчестер Юнайтед - Астон Вилла
Замена
Э. Эланга
️️️️
М. Рэшфорд
86'
86'
Замена
Д. Филоджин
️️️️
Д. Рэмзи
Замена
Д. Лингард
️️️️
Б. Фернандеш
85'
79'
Замена
А. Эль-Гази
️️️️
Э. Буэндия
Замена
Д. ван де Бек
️️️️
Э. Кавани
72'
Желтая карточка
Д. Далот
70'
Желтая карточка
Л. Шоу
68'
Желтая карточка
Фред
65'
11'
Желтая карточка
Д. Рэмзи
ГОЛ! 1:0!
С. Мактоминей
Пас отдал
Фред
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
7
Фред
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
12
Дуглас Луис
ОП
7
Джон МакГинн
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Манчестер Юнайтед
22
Том Хитон
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
77
Джесси Лингард
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
6
Донни ван де Бек
ЦП
64
Хуан Мата
АП
16
Амад Диалло
ПВ
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
4-2-3-1
43
Де Хеа
23
Шоу
19
Варан
29
Линделеф
2
Далот
8
Мактоминей
7
Фред
9
Рэшфорд
8
Фернандеш
11
Гринвуд
10
Кавани
4-1-1-1-3
1
Мартинес
2
Кэш
5
Мингс
15
Конса
23
Таргетт
12
Луис
7
МакГинн
41
Рэмзи
11
Уоткинс
28
Ингс
10
Буэндия
10
Кавани
6
ван де Бек
6
ван де Бек
10
Кавани
9
Рэшфорд
19
Эланга
19
Эланга
9
Рэшфорд
8
Фернандеш
77
Лингард
77
Лингард
8
Фернандеш
41
Рэмзи
11
Филоджин
11
Филоджин
41
Рэмзи
10
Буэндия
21
Эль-Гази
21
Эль-Гази
10
Буэндия
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Астон Вилла
22
Том Хитон
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
18
Неманья Матич
ОП
64
Хуан Мата
АП
16
Амад Диалло
ПВ
Главный тренер
Ральф Рангник
31
Джед Стир
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Остались в запасе
22
Том Хитон
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
18
Неманья Матич
ОП
64
Хуан Мата
АП
16
Амад Диалло
ПВ
Остались в запасе
31
Джед Стир
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Главный тренер
Стивен Джеррард
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Астон Вилла
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
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