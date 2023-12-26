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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Астон Вилла
Манчестер Юнайтед - Астон Вилла: обзор матча 26 декабря 2023
Манчестер Юнайтед
26.12.2023, вторник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 19 тур
3 : 2
Завершен
Астон Вилла
59'
А. Гарначо
71'
А. Гарначо
82'
Р. Хойлунд
22'
Д. МакГинн
26'
Л. Дендокер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Юнайтед - Астон Вилла
Замена
А. Меджбри
️️️️
А. Гарначо
90'
+5
Замена
Д. Гор
️️️️
К. Эриксен
90'
+5
Замена
В. Камбвала
️️️️
Р. Хойлунд
88'
87'
Желтая карточка
Э. Конса
86'
Замена
Д. Дуран
️️️️
Д. МакГинн
86'
Замена
Т. Ироегбунам
️️️️
Л. Дендокер
ГОЛ! 3:2!
Р. Хойлунд
82'
Замена
Антони
️️️️
М. Рэшфорд
81'
Замена
С. Мактоминей
️️️️
К. Мэйну
81'
77'
Замена
М. Диаби
️️️️
Л. Бэйли
77'
Замена
Н. Дзаньоло
️️️️
Д. Рэмзи
74'
Желтая карточка
Д. Карлос
Желтая карточка
Б. Фернандеш
73'
ГОЛ! 2:2!
А. Гарначо
71'
ГОЛ! 1:2!
А. Гарначо
Пас отдал
М. Рэшфорд
59'
50'
Замена
А. Морено
️️️️
Л. Динь
45'
+2
Желтая карточка
Д. Рэмзи
26'
ГОЛ! 0:2!
Л. Дендокер
Пас отдал
К. Лангле
22'
ГОЛ! 0:1!
Д. МакГинн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
37
Кобби Мэйну
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
8
Бруну Фернандеш
АП
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
12
Дуглас Луис
ОП
18
Леандер Дендокер
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
53
Вилли Камбвала
ЦЗ
6
Донни ван де Бек
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
16
Даниэл Гор
АП
28
Аннибал Меджбри
АП
7
Антони
ПВ
28
Факундо Пельистри
ПВ
Астон Вилла
12
Сэм Проктор
ВР
34
Филип Маршал
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
10
Николо Дзаньоло
АП
22
Джон Дуран
ЦФ
4-1-3-2
24
Онана
29
Ван-Биссака
35
Эванс
19
Варан
2
Далот
37
Мэйну
9
Рэшфорд
8
Фернандеш
17
Гарначо
19
Хойлунд
24
Эриксен
4-1-2-1-2
1
Мартинес
15
Конса
34
Карлос
2
Лангле
12
Динь
12
Луис
18
Дендокер
7
МакГинн
41
Рэмзи
17
Бэйли
11
Уоткинс
19
Хойлунд
53
Камбвала
53
Камбвала
19
Хойлунд
37
Мэйну
8
Мактоминей
8
Мактоминей
37
Мэйну
24
Эриксен
16
Гор
16
Гор
24
Эриксен
17
Гарначо
28
Меджбри
28
Меджбри
17
Гарначо
9
Рэшфорд
7
Антони
7
Антони
9
Рэшфорд
12
Динь
11
Алекс Морено
11
Алекс Морено
12
Динь
18
Дендокер
42
Ироегбунам
42
Ироегбунам
18
Дендокер
41
Рэмзи
10
Дзаньоло
10
Дзаньоло
41
Рэмзи
17
Бэйли
19
Диаби
19
Диаби
17
Бэйли
7
МакГинн
22
Дуран
22
Дуран
7
МакГинн
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Астон Вилла
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
6
Донни ван де Бек
ЦП
28
Факундо Пельистри
ПВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
12
Сэм Проктор
ВР
34
Филип Маршал
ВР
14
Пау Торрес
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
6
Донни ван де Бек
ЦП
28
Факундо Пельистри
ПВ
Остались в запасе
12
Сэм Проктор
ВР
34
Филип Маршал
ВР
14
Пау Торрес
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Астон Вилла
1
3
Всего ударов по воротам
13
10
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
3
6
Нарушения
10
10
Офсайды
9
0
Количество передач
389
446
Сейвы
1
4
Точность передач %
79
82
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
1.04
1.68
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Олд Траффорд
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