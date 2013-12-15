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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Манчестер Юнайтед
Астон Вилла - Манчестер Юнайтед: обзор матча 15 декабря 2013
Астон Вилла
15.12.2013, воскресенье, 17:30
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
0 : 3
Завершен
Манчестер Юнайтед
15'
Д. Уэлбек
18'
Д. Уэлбек
53'
Т. Клеверли
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Манчестер Юнайтед
Замена
Л. Бакуна
️️️️
К. Эль-Ахмади
84'
82'
Замена
В. Заа
️️️️
У. Руни
Замена
Л. Козак
️️️️
К. Бентеке
77'
Желтая карточка
Н. Бэйкер
75'
75'
Желтая карточка
Д. Уэлбек
Желтая карточка
К. Кларк
70'
68'
Замена
Э. Янг
️️️️
А. Янузай
67'
Замена
Д. Флетчер
️️️️
Р. Гиггз
Желтая карточка
М. Лоутон
62'
Замена
А. Вайманн
️️️️
Я. Силла
60'
53'
ГОЛ! 0:3!
Т. Клеверли
Пас отдал
У. Руни
Желтая карточка
Г. Агбонлахор
52'
52'
Желтая карточка
Д. Де Хеа
18'
ГОЛ! 0:2!
Д. Уэлбек
Пас отдал
Л. Валенсия
15'
ГОЛ! 0:1!
Д. Уэлбек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
11
Габриэль Агбонлахор
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
20
Карим Эль-Ахмади
ЦП
5
Якуба Силла
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПВ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
11
Райан Гиггз
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
32
Уэйн Руни
АП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
24
Аднан Янузай
ПВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
10
Леандро Бакуна
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
24
Александар Тонев
ЦП
18
Джордан Боуэри
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
24
Даррен Флетчер
ЦП
4-1-2-2-1
1
Гьюзан
13
Луна
26
Кларк
17
Бэйкер
38
Лоутон
8
Вествуд
20
Эль-Ахмади
5
Силла
11
Агбонлахор
11
Олбрайтон
20
Бентеке
4-3-2-1
43
Де Хеа
2
Рафаэл
4
Джонс
35
Эванс
27
Эвра
25
Валенсия
8
Клеверли
11
Гиггз
24
Янузай
32
Руни
18
Уэлбек
20
Эль-Ахмади
10
Бакуна
10
Бакуна
20
Эль-Ахмади
5
Силла
18
Вайманн
18
Вайманн
5
Силла
20
Бентеке
18
Козак
18
Козак
20
Бентеке
24
Янузай
15
Янг
15
Янг
24
Янузай
11
Гиггз
24
Флетчер
24
Флетчер
11
Гиггз
32
Руни
10
Заа
10
Заа
32
Руни
Остались в запасе
Астон Вилла
Манчестер Юнайтед
18
Джордан Боуэри
ЦФ
31
Джед Стир
ВР
20
Гари Гарднер
ЦП
24
Александар Тонев
ЦП
Главный тренер
Пол Ламберт
1
Андерс Линдегаард
ВР
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
18
Джордан Боуэри
ЦФ
31
Джед Стир
ВР
20
Гари Гарднер
ЦП
24
Александар Тонев
ЦП
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
Главный тренер
Пол Ламберт
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Астон Вилла - Манчестер Юнайтед
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Крис Фой
(Сент-Эленс, Мерсисайд)
Стадион:
Вилла Парк
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 16:45 (прямая)
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