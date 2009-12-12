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АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Астон Вилла
Манчестер Юнайтед - Астон Вилла: обзор матча 12 декабря 2009
Манчестер Юнайтед
12.12.2009, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 16 тур
0 : 1
Завершен
Астон Вилла
21'
Г. Агбонлахор
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Астон Вилла
+2
Желтая карточка
Л. Янг
Замена
Н. Рео-Кокер
️️️️
С. Даунинг
Замена
Д. Карью
️️️️
Э. Хески
Замена
Д. Гибсон
️️️️
Андерсон
Замена
Д. Коллинс
️️️️
С. Уорнок
Замена
Д. Бербатов
️️️️
П. Джи Сун
Замена
М. Оуэн
️️️️
Р. Гиггз
Желтая карточка
У. Руни
ГОЛ! 0:1!
Г. Агбонлахор
Пас отдал
Э. Янг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
29
Томаш Кушчак
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
30
Уэс Браун
ЦЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
24
Даррен Флетчер
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
28
Андерсон
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
11
Райан Гиггз
(К)
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Астон Вилла
24
Брэд Фридель
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
22
Ричард Данн
ЦЗ
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
36
Люк Янг
ПЗ
19
Стюарт Даунинг
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
19
Стилян Петров
(К)
ЦП
19
Эмил Хески
ЦФ
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Манчестер Юнайтед
12
Бен Фостер
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
10
Майкл Оуэн
ЦФ
10
Димитар Бербатов
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
41
Хабиб Бейе
ПЗ
18
Фабиан Делф
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
6
Найджел Рео-Кокер
ЦП
11
Джон Карью
ЦФ
4-4-2
29
Кушчак
27
Эвра
30
Браун
15
Видич
24
Флетчер
33
Пак Джи Сун
28
Андерсон
16
Кэррик
25
Валенсия
32
Руни
11
Гиггз
3-2-3-2
24
Фридель
3
Уорнок
22
Данн
3
Куэльяр
36
Янг
15
Янг
19
Даунинг
20
Милнер
19
Петров
11
Агбонлахор
19
Хески
28
Андерсон
24
Гибсон
24
Гибсон
28
Андерсон
11
Гиггз
10
Оуэн
10
Оуэн
11
Гиггз
33
Пак Джи Сун
10
Бербатов
10
Бербатов
33
Пак Джи Сун
3
Уорнок
39
Коллинс
39
Коллинс
3
Уорнок
19
Даунинг
6
Рео-Кокер
6
Рео-Кокер
19
Даунинг
19
Хески
11
Карью
11
Карью
19
Хески
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Астон Вилла
12
Бен Фостер
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
32
Габриэль Обертан
ПП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
1
Брэд Гьюзан
ВР
41
Хабиб Бейе
ПЗ
18
Фабиан Делф
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
Главный тренер
Мартин О'Нил
Остались в запасе
12
Бен Фостер
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
32
Габриэль Обертан
ПП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Остались в запасе
1
Брэд Гьюзан
ВР
41
Хабиб Бейе
ПЗ
18
Фабиан Делф
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Главный тренер
Мартин О'Нил
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Астон Вилла
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 20:25 (прямая)
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