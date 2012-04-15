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АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Астон Вилла
Манчестер Юнайтед - Астон Вилла: обзор матча 15 апреля 2012
Манчестер Юнайтед
15.04.2012, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
4 : 0
Завершен
Астон Вилла
7'
У. Руни (П)
43'
Д. Уэлбек
73'
У. Руни
90+3'
Нани
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Астон Вилла
ГОЛ! 4:0!
Нани
Пас отдал
Д. Эванс
+3
Желтая карточка
Нани
+2
+1
Желтая карточка
Б. Беннэн
Замена
Ч. Н'Зогбиа
️️️️
А. Вайманн
Замена
Т. Клеверли
️️️️
П. Скоулз
Замена
С. Карратерс
️️️️
С. Айрленд
Замена
Д. Бербатов
️️️️
У. Руни
ГОЛ! 3:0!
У. Руни
Пас отдал
Л. Валенсия
Замена
Э. Хески
️️️️
К. Кларк
Замена
Нани
️️️️
Э. Янг
Желтая карточка
А. Хаттон
Желтая карточка
П. Скоулз
ГОЛ! 2:0!
Д. Уэлбек
Пас отдал
П. Эвра
Желтая карточка
Г. Гарднер
Желтая карточка
М. Кэррик
ГОЛ с пенальти! 1:0!
У. Руни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
27
Патрис Эвра
(К)
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
22
Пол Скоулз
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Астон Вилла
24
Шей Гивен
ВР
2
Эрик Личай
ЛЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ПЗ
26
Киран Кларк
ЛП
20
Гари Гарднер
ЦП
7
Стивен Айрленд
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ПП
11
Габриэль Агбонлахор
(К)
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Алекс Маклиш
Манчестер Юнайтед
13
Бен Амос
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
8
Том Клеверли
ЦП
11
Райан Гиггз
ЦП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
11
Самир Карратерс
ЦП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
19
Эмил Хески
ЦФ
3-2-3-2
43
Де Хеа
27
Эвра
5
Фердинанд
35
Эванс
15
Янг
2
Рафаэл
16
Кэррик
22
Скоулз
25
Валенсия
32
Руни
18
Уэлбек
4-4-2
24
Гивен
21
Хаттон
17
Бэйкер
39
Коллинс
2
Личай
10
Беннэн
20
Гарднер
7
Айрленд
26
Кларк
18
Вайманн
11
Агбонлахор
22
Скоулз
8
Клеверли
8
Клеверли
22
Скоулз
15
Янг
17
Нани
17
Нани
15
Янг
32
Руни
10
Бербатов
10
Бербатов
32
Руни
18
Вайманн
28
Н'Зогбиа
28
Н'Зогбиа
18
Вайманн
7
Айрленд
11
Карратерс
11
Карратерс
7
Айрленд
26
Кларк
19
Хески
19
Хески
26
Кларк
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Астон Вилла
13
Бен Амос
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
11
Райан Гиггз
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
1
Брэд Гьюзан
ВР
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
14
Даниэль Джонсон
ЦП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Главный тренер
Алекс Маклиш
Остались в запасе
13
Бен Амос
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
11
Райан Гиггз
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
Остались в запасе
1
Брэд Гьюзан
ВР
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
14
Даниэль Джонсон
ЦП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Главный тренер
Алекс Маклиш
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Астон Вилла
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Марк Халси
(Болтон)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 18:55 (прямая)
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