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АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Манчестер Юнайтед
Астон Вилла - Манчестер Юнайтед: обзор матча 13 ноября 2010
Астон Вилла
13.11.2010, суббота, 15:45
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
2 : 2
Завершен
Манчестер Юнайтед
72'
Э. Янг (П)
75'
М. Олбрайтон
81'
Ф. Македа
85'
Н. Видич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Манчестер Юнайтед
Замена
К. Херд
️️️️
Д. Хогг
Замена
Э. Личай
️️️️
М. Олбрайтон
ГОЛ! 2:2!
Н. Видич
Пас отдал
Нани
ГОЛ! 2:1!
Ф. Македа
Пас отдал
Д. Флетчер
Замена
Н. Дельфунесо
️️️️
Г. Агбонлахор
ГОЛ! 2:0!
М. Олбрайтон
Пас отдал
С. Даунинг
Желтая карточка
Э. Янг
Замена
Ф. Македа
️️️️
Д. Бербатов
Замена
Г. Обертан
️️️️
Чичарито
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Э. Янг
Желтая карточка
У. Браун
Желтая карточка
Л. Янг
Желтая карточка
Чичарито
Желтая карточка
Нани
Желтая карточка
Б. Беннэн
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
24
Брэд Фридель
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
22
Ричард Данн
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
36
Люк Янг
ПЗ
19
Стюарт Даунинг
ЛП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
Главный тренер
Жерар Улье
Манчестер Юнайтед
1
Эдвин ван дер Сар
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
30
Уэс Браун
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
17
Нани
ЛВ
16
Майкл Кэррик
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
4
Шейн Лоури
ЦЗ
2
Эрик Личай
ЦЗ
18
Исаиах Осборн
ЦП
17
Крис Херд
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Манчестер Юнайтед
13
Бен Амос
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
9
Федерико Македа
ЦФ
3-2-4-1
24
Фридель
15
Янг
22
Данн
39
Коллинс
3
Уорнок
36
Янг
19
Даунинг
10
Беннэн
6
Хогг
11
Олбрайтон
11
Агбонлахор
4-3-1-2
1
ван дер Сар
30
Браун
5
Фердинанд
15
Видич
27
Эвра
16
Кэррик
24
Флетчер
33
Пак Джи Сун
17
Нани
10
Бербатов
14
Чичарито
11
Олбрайтон
2
Личай
2
Личай
11
Олбрайтон
6
Хогг
17
Херд
17
Херд
6
Хогг
11
Агбонлахор
30
Дельфунесо
30
Дельфунесо
11
Агбонлахор
14
Чичарито
32
Обертан
32
Обертан
14
Чичарито
10
Бербатов
9
Македа
9
Македа
10
Бербатов
Остались в запасе
Астон Вилла
Манчестер Юнайтед
4
Шейн Лоури
ЦЗ
18
Исаиах Осборн
ЦП
1
Брэд Гьюзан
ВР
14
Даниэль Джонсон
ЦП
Главный тренер
Жерар Улье
13
Бен Амос
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Остались в запасе
4
Шейн Лоури
ЦЗ
18
Исаиах Осборн
ЦП
1
Брэд Гьюзан
ВР
14
Даниэль Джонсон
ЦП
Остались в запасе
13
Бен Амос
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
Главный тренер
Жерар Улье
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Астон Вилла - Манчестер Юнайтед
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Вилла Парк
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 15:30 (прямая)
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