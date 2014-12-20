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АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Манчестер Юнайтед
Астон Вилла - Манчестер Юнайтед: обзор матча 20 декабря 2014
Астон Вилла
20.12.2014, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
1 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
18'
К. Бентеке
53'
Р. Фалькао
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Манчестер Юнайтед
Замена
Л. Бакуна
️️️️
А. Сиссоко
80'
Замена
Ч. Н'Зогбиа
️️️️
А. Вайманн
79'
Желтая карточка
Б. Гьюзан
74'
74'
Желтая карточка
Т. Блэкетт
73'
Замена
Д. Уилсон
️️️️
Л. Валенсия
Красная карточка
Г. Агбонлахор
65'
60'
Замена
А. Ди Мария
️️️️
Р. ван Перси
53'
ГОЛ! 1:1!
Р. Фалькао
Пас отдал
Э. Янг
46'
Замена
Т. Блэкетт
️️️️
Д. Флетчер
ГОЛ! 1:0!
К. Бентеке
Пас отдал
Ф. Делф
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
5
Жорес Окоре
ЦЗ
12
Рон Влаар
(К)
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
18
Фабиан Делф
ЛП
15
Карлос Санчес
ОП
18
Андреас Вайманн
ПП
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
16
Майкл Кэррик
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
25
Луис-Антонио Валенсия
ПАЗ
24
Даррен Флетчер
ОП
32
Уэйн Руни
(К)
АП
64
Хуан Мата
АП
32
Робин ван Перси
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Астон Вилла
24
Шей Гивен
ВР
10
Джек Грилиш
ЛВ
39
Риккардо Кольдер
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
17
Крис Херд
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
24
Аднан Янузай
ПВ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
21
Джеймс Уилсон
ЦФ
3-3-2-2
1
Гьюзан
26
Кларк
5
Окоре
12
Влаар
26
Сиссоко
15
Санчес
38
Лоутон
18
Делф
18
Вайманн
20
Бентеке
11
Агбонлахор
4-2-2-2
43
Де Хеа
16
Кэррик
35
Эванс
4
Джонс
15
Янг
25
Валенсия
24
Флетчер
32
Руни
64
Мата
9
Фалькао
32
ван Перси
26
Сиссоко
10
Бакуна
10
Бакуна
26
Сиссоко
18
Вайманн
28
Н'Зогбиа
28
Н'Зогбиа
18
Вайманн
24
Флетчер
6
Блэкетт
6
Блэкетт
24
Флетчер
32
ван Перси
11
Ди Мария
11
Ди Мария
32
ван Перси
25
Валенсия
21
Уилсон
21
Уилсон
25
Валенсия
Остались в запасе
Астон Вилла
Манчестер Юнайтед
39
Риккардо Кольдер
ЦП
24
Шей Гивен
ВР
17
Крис Херд
ЦП
10
Джек Грилиш
ЛВ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
1
Андерс Линдегаард
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
24
Аднан Янузай
ПВ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Остались в запасе
39
Риккардо Кольдер
ЦП
24
Шей Гивен
ВР
17
Крис Херд
ЦП
10
Джек Грилиш
ЛВ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
24
Аднан Янузай
ПВ
Главный тренер
Пол Ламберт
Главный тренер
Луи ван Гаал
Статистика матча Астон Вилла - Манчестер Юнайтед
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Вилла Парк
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