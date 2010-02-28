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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Астон Вилла - Манчестер Юнайтед
Астон Вилла - Манчестер Юнайтед: обзор матча 28 февраля 2010
Астон Вилла
28.02.2010, воскресенье, 18:00
Кубок Английской лиги
1 : 2
Завершен
Манчестер Юнайтед
6'
Д. Милнер (П)
14'
М. Оуэн
75'
У. Руни
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Астон Вилла - Манчестер Юнайтед
Замена
Д. Гибсон
️️️️
П. Джи Сун
Замена
Д. Карью
️️️️
К. Куэльяр
ГОЛ! 1:2!
У. Руни
Пас отдал
Л. Валенсия
Желтая карточка
Н. Видич
Замена
Г. Невилл
️️️️
Рафаэл
Замена
У. Руни
️️️️
М. Оуэн
Желтая карточка
П. Эвра
Желтая карточка
С. Даунинг
18'
14'
ГОЛ! 1:1!
М. Оуэн
Пас отдал
Д. Бербатов
Желтая карточка
Д. Коллинс
11'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Милнер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
24
Брэд Фридель
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
22
Ричард Данн
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
3
Карлос Куэльяр
ПЗ
19
Стилян Петров
ЛП
20
Джеймс Милнер
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
19
Эмил Хески
ЦФ
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Манчестер Юнайтед
29
Томаш Кушчак
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
24
Даррен Флетчер
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
10
Майкл Оуэн
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
41
Хабиб Бейе
ПЗ
36
Люк Янг
ПЗ
14
Стив Сидуэлл
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
11
Джон Карью
ЦФ
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Манчестер Юнайтед
12
Бен Фостер
ВР
30
Уэс Браун
ЦЗ
0
Гари Невилл
ПЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
22
Пол Скоулз
ЦП
32
Уэйн Руни
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
3-2-3-2
24
Фридель
3
Уорнок
22
Данн
39
Коллинс
15
Янг
3
Куэльяр
19
Петров
19
Даунинг
20
Милнер
11
Агбонлахор
19
Хески
4-4-2
29
Кушчак
2
Рафаэл
15
Видич
30
Эванс
27
Эвра
25
Валенсия
24
Флетчер
16
Кэррик
33
Пак Джи Сун
10
Оуэн
10
Бербатов
3
Куэльяр
11
Карью
11
Карью
3
Куэльяр
2
Рафаэл
0
Невилл
0
Невилл
2
Рафаэл
33
Пак Джи Сун
24
Гибсон
24
Гибсон
33
Пак Джи Сун
10
Оуэн
32
Руни
32
Руни
10
Оуэн
Остались в запасе
Астон Вилла
Манчестер Юнайтед
1
Брэд Гьюзан
ВР
41
Хабиб Бейе
ПЗ
36
Люк Янг
ПЗ
14
Стив Сидуэлл
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
12
Бен Фостер
ВР
30
Уэс Браун
ЦЗ
22
Пол Скоулз
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Остались в запасе
1
Брэд Гьюзан
ВР
41
Хабиб Бейе
ПЗ
36
Люк Янг
ПЗ
14
Стив Сидуэлл
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Остались в запасе
12
Бен Фостер
ВР
30
Уэс Браун
ЦЗ
22
Пол Скоулз
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Астон Вилла - Манчестер Юнайтед
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Уэмбли
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