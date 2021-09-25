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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Астон Вилла
Манчестер Юнайтед - Астон Вилла: обзор матча 25 сентября 2021
Манчестер Юнайтед
25.09.2021, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 6 тур
0 : 1
Завершен
Астон Вилла
88'
К. Хаус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Астон Вилла
Пенальти не реализован!
Б. Фернандеш
90'
+1
90'
Желтая карточка
М. Кэш
88'
ГОЛ! 0:1!
К. Хаус
Пас отдал
Д. Луис
86'
Замена
К. Арчер
️️️️
Д. Рэмзи
Замена
Э. Кавани
️️️️
С. Мактоминей
82'
78'
Замена
Э. Буэндия
️️️️
Д. Ингс
Желтая карточка
Фред
77'
Замена
В. Линделеф
️️️️
Г. Магуайр
67'
66'
Желтая карточка
Д. МакГинн
Замена
Д. Далот
️️️️
Л. Шоу
34'
Желтая карточка
Л. Шоу
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
8
Поль Погба
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
7
Фред
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
12
Дуглас Луис
ОП
7
Джон МакГинн
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Манчестер Юнайтед
22
Том Хитон
ВР
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
6
Донни ван де Бек
ЦП
19
Джейдон Санчо
ПВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
6
Марвелус Накамба
ОП
26
Ламаре Богарде
ЦП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
4-3-2-1
43
Де Хеа
23
Шоу
19
Варан
5
Магуайр
29
Ван-Биссака
8
Погба
8
Мактоминей
7
Фред
8
Фернандеш
11
Гринвуд
7
Роналду
3-3-1-1-2
1
Мартинес
15
Конса
30
Хаус
5
Мингс
2
Кэш
12
Луис
23
Таргетт
7
МакГинн
41
Рэмзи
11
Уоткинс
28
Ингс
5
Магуайр
29
Линделеф
29
Линделеф
5
Магуайр
23
Шоу
2
Далот
2
Далот
23
Шоу
8
Мактоминей
10
Кавани
10
Кавани
8
Мактоминей
41
Рэмзи
9
Арчер
9
Арчер
41
Рэмзи
28
Ингс
10
Буэндия
10
Буэндия
28
Ингс
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Астон Вилла
22
Том Хитон
ВР
18
Неманья Матич
ОП
6
Донни ван де Бек
ЦП
77
Джесси Лингард
ЛВ
19
Джейдон Санчо
ПВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
31
Джед Стир
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
6
Марвелус Накамба
ОП
26
Ламаре Богарде
ЦП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
Главный тренер
Дин Смит
Остались в запасе
22
Том Хитон
ВР
18
Неманья Матич
ОП
6
Донни ван де Бек
ЦП
77
Джесси Лингард
ЛВ
19
Джейдон Санчо
ПВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Остались в запасе
31
Джед Стир
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
6
Марвелус Накамба
ОП
26
Ламаре Богарде
ЦП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Главный тренер
Дин Смит
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Астон Вилла
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
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