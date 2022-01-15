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АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Манчестер Юнайтед
Астон Вилла - Манчестер Юнайтед: обзор матча 15 января 2022
Астон Вилла
15.01.2022, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 22 тур
2 : 2
Завершен
Манчестер Юнайтед
77'
Д. Рэмзи
82'
Ф. Коутиньо
6'
Б. Фернандеш
67'
Б. Фернандеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Астон Вилла - Манчестер Юнайтед
89'
Замена
Д. ван де Бек
️️️️
Б. Фернандеш
89'
Замена
Д. Лингард
️️️️
М. Гринвуд
ГОЛ! 2:2!
Ф. Коутиньо
Пас отдал
Д. Рэмзи
82'
ГОЛ! 1:2!
Д. Рэмзи
77'
Замена
К. Чуквуэмека
️️️️
Д. Ингс
76'
Замена
Ф. Коутиньо
️️️️
М. Сансон
68'
67'
ГОЛ! 0:2!
Б. Фернандеш
Пас отдал
Фред
46'
Желтая карточка
Б. Фернандеш
Замена
К. Хаус
️️️️
Э. Конса
46'
31'
Желтая карточка
Н. Матич
Желтая карточка
Л. Динь
27'
6'
ГОЛ! 0:1!
Б. Фернандеш
Пас отдал
А. Теллес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
12
Дуглас Луис
ОП
8
Морган Сансон
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
7
Фред
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
20
Кейн Кесслер-Хейден
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
22
Том Хитон
ВР
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
6
Донни ван де Бек
ЦП
64
Хуан Мата
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
4-1-1-1-3
1
Мартинес
12
Динь
15
Конса
5
Мингс
2
Кэш
12
Луис
8
Сансон
41
Рэмзи
10
Буэндия
28
Ингс
11
Уоткинс
4-1-1-3-1
43
Де Хеа
2
Далот
29
Линделеф
19
Варан
13
Теллес
18
Матич
7
Фред
11
Гринвуд
8
Фернандеш
19
Эланга
10
Кавани
8
Сансон
11
Коутиньо
11
Коутиньо
8
Сансон
15
Конса
30
Хаус
30
Хаус
15
Конса
28
Ингс
17
Чуквуэмека
17
Чуквуэмека
28
Ингс
8
Фернандеш
6
ван де Бек
6
ван де Бек
8
Фернандеш
11
Гринвуд
77
Лингард
77
Лингард
11
Гринвуд
Остались в запасе
Астон Вилла
Манчестер Юнайтед
20
Кейн Кесслер-Хейден
ПЗ
31
Джед Стир
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
1
Дин Хендерсон
ВР
22
Том Хитон
ВР
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
64
Хуан Мата
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
Главный тренер
Ральф Рангник
Остались в запасе
20
Кейн Кесслер-Хейден
ПЗ
31
Джед Стир
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
Остались в запасе
1
Дин Хендерсон
ВР
22
Том Хитон
ВР
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
64
Хуан Мата
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Главный тренер
Ральф Рангник
Статистика матча Астон Вилла - Манчестер Юнайтед
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Стадион:
Вилла Парк
Где смотреть матч:
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Астон Вилла
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