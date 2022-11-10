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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Манчестер Юнайтед - Астон Вилла
Манчестер Юнайтед - Астон Вилла: обзор матча 10 ноября 2022
Манчестер Юнайтед
10.11.2022, четверг, 23:00
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
4 : 2
Завершен
Астон Вилла
49'
А. Марсьяль
67'
М. Рэшфорд
78'
Б. Фернандеш
90+1'
С. Мактоминей
48'
О. Уоткинс
61'
Д. Далот (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Манчестер Юнайтед - Астон Вилла
90'
+4
Желтая карточка
Л. Бэйли
ГОЛ! 4:2!
С. Мактоминей
Пас отдал
А. Гарначо
90'
+1
Замена
Л. Мартинес
️️️️
В. Линделеф
87'
Замена
Каземиро
️️️️
М. Рэшфорд
82'
80'
Замена
Л. Динь
️️️️
Л. Аугустинссон
ГОЛ! 3:2!
Б. Фернандеш
Пас отдал
А. Гарначо
78'
74'
Замена
М. Кэш
️️️️
Э. Янг
ГОЛ! 2:2!
М. Рэшфорд
67'
Замена
Э. Эланга
️️️️
Д. ван де Бек
62'
Замена
К. Эриксен
️️️️
Фред
62'
Замена
А. Гарначо
️️️️
А. Марсьяль
62'
61'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Д. Далот
59'
Замена
Т. Мингс
️️️️
Э. Конса
59'
Замена
Л. Бэйли
️️️️
Д. Рэмзи
59'
Замена
Э. Буэндия
️️️️
Д. Ингс
54'
Желтая карточка
Э. Янг
52'
Желтая карточка
Д. Луис
Желтая карточка
Б. Фернандеш
52'
ГОЛ! 1:1!
А. Марсьяль
Пас отдал
Б. Фернандеш
49'
48'
ГОЛ! 0:1!
О. Уоткинс
Пас отдал
Д. Рэмзи
Желтая карточка
Г. Магуайр
43'
Желтая карточка
С. Мактоминей
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
39
Мартин Дубравка
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
7
Фред
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Астон Вилла
1
Робин Ольсен
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
12
Дуглас Луис
ОП
8
Бубакар Камара
ОП
7
Джон МакГинн
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
19
Энтони Эланга
ЛВ
5
Каземиро
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
28
Факундо Пельистри
ПВ
47
Шола Шоретайр
ПВ
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
6
Марвелус Накамба
ОП
8
Морган Сансон
ЦП
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
4-3-2-1
39
Дубравка
3
Маласья
5
Магуайр
29
Линделеф
2
Далот
8
Мактоминей
7
Фред
6
ван де Бек
9
Рэшфорд
8
Фернандеш
9
Марсьяль
4-2-1-1-2
1
Ольсен
15
Янг
15
Конса
12
Чамберс
6
Аугустинссон
12
Луис
8
Камара
7
МакГинн
41
Рэмзи
28
Ингс
11
Уоткинс
29
Линделеф
6
Мартинес
6
Мартинес
29
Линделеф
9
Рэшфорд
5
Каземиро
5
Каземиро
9
Рэшфорд
7
Фред
24
Эриксен
24
Эриксен
7
Фред
9
Марсьяль
17
Гарначо
17
Гарначо
9
Марсьяль
6
ван де Бек
19
Эланга
19
Эланга
6
ван де Бек
6
Аугустинссон
12
Динь
12
Динь
6
Аугустинссон
15
Конса
5
Мингс
5
Мингс
15
Конса
15
Янг
2
Кэш
2
Кэш
15
Янг
28
Ингс
10
Буэндия
10
Буэндия
28
Ингс
41
Рэмзи
17
Бэйли
17
Бэйли
41
Рэмзи
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Астон Вилла
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
28
Факундо Пельистри
ПВ
47
Шола Шоретайр
ПВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
1
Эмилиано Мартинес
ВР
6
Марвелус Накамба
ОП
8
Морган Сансон
ЦП
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
28
Факундо Пельистри
ПВ
47
Шола Шоретайр
ПВ
Остались в запасе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
6
Марвелус Накамба
ОП
8
Морган Сансон
ЦП
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Астон Вилла
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
Олд Траффорд
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