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АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Манчестер Юнайтед
Астон Вилла - Манчестер Юнайтед: обзор матча 03 декабря 2011
Астон Вилла
03.12.2011, суббота, 21:30
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
0 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
19'
Ф. Джонс
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Манчестер Юнайтед
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
Э. Янг
Замена
Р. Гиггз
️️️️
Р. Фердинанд
Замена
Э. Хески
️️️️
Д. Дженас
Травма
Д. Дженас
Замена
С. Петров
️️️️
К. Херд
Замена
Б. Гьюзан
️️️️
Ш. Гивен
Травма
Ш. Гивен
19'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Джонс
Пас отдал
Нани
12'
Замена
Л. Валенсия
️️️️
Чичарито
Травма
Чичарито
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
24
Шей Гивен
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
22
Ричард Данн
(К)
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ПЗ
10
Бэрри Беннэн
ЛП
17
Крис Херд
ЦП
16
Джермэйн Дженас
ПП
11
Габриэль Агбонлахор
ЛФ
10
Даррен Бент
ЦФ
11
Марк Олбрайтон
РФ
Главный тренер
Алекс Маклиш
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
27
Патрис Эвра
ЛЗ
15
Неманья Видич
(К)
ЦЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ПЗ
17
Нани
ЛВ
16
Майкл Кэррик
ЦП
4
Фил Джонс
ЦП
32
Уэйн Руни
АП
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
7
Стивен Айрленд
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
19
Стилян Петров
ЦП
19
Эмил Хески
ЦФ
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
11
Райан Гиггз
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
4-3-3
24
Гивен
3
Уорнок
22
Данн
39
Коллинс
21
Хаттон
10
Беннэн
17
Херд
16
Дженас
11
Агбонлахор
10
Бент
11
Олбрайтон
3-2-2-2-1
1
Линдегаард
15
Янг
15
Видич
5
Фердинанд
6
Смоллинг
27
Эвра
16
Кэррик
4
Джонс
32
Руни
17
Нани
14
Чичарито
24
Гивен
1
Гьюзан
1
Гьюзан
24
Гивен
17
Херд
19
Петров
19
Петров
17
Херд
16
Дженас
19
Хески
19
Хески
16
Дженас
5
Фердинанд
11
Гиггз
11
Гиггз
5
Фердинанд
14
Чичарито
25
Валенсия
25
Валенсия
14
Чичарито
15
Янг
18
Уэлбек
18
Уэлбек
15
Янг
Остались в запасе
Астон Вилла
Манчестер Юнайтед
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
7
Стивен Айрленд
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
Главный тренер
Алекс Маклиш
43
Давид Де Хеа
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
24
Даррен Флетчер
ЦП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Остались в запасе
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
7
Стивен Айрленд
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
Остались в запасе
43
Давид Де Хеа
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
24
Даррен Флетчер
ЦП
Главный тренер
Алекс Маклиш
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Астон Вилла - Манчестер Юнайтед
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Ли Проберт
(Уилтшир)
Стадион:
Вилла Парк
Где смотреть матч:
"Россия 2" 21:15 (прямая)
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