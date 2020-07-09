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АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Манчестер Юнайтед
Астон Вилла - Манчестер Юнайтед: обзор матча 09 июля 2020
Астон Вилла
09.07.2020, четверг, 22:15
Англия. Премьер-лига, 34 тур
0 : 3
Завершен
Манчестер Юнайтед
27'
Б. Фернандеш (П)
45+5'
М. Гринвуд
58'
П. Погба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Манчестер Юнайтед
87'
Желтая карточка
Фред
Замена
И. Вассилев
️️️️
Д. Луис
84'
Желтая карточка
М. Накамба
81'
79'
Замена
Д. Джеймс
️️️️
М. Гринвуд
79'
Замена
О. Игало
️️️️
А. Марсьяль
71'
Замена
Фред
️️️️
Б. Фернандеш
66'
Замена
Б. Уильямс
️️️️
А. Ван-Биссака
66'
Замена
С. Мактоминей
️️️️
Н. Матич
Замена
К. Дэвис
️️️️
М. Саматта
59'
Замена
М. Накамба
️️️️
Д. МакГинн
59'
58'
ГОЛ! 0:3!
П. Погба
Пас отдал
Б. Фернандеш
Замена
К. Хурихейн
️️️️
А. Эль-Гази
58'
Желтая карточка
Э. Конса
52'
45'
+5
ГОЛ! 0:2!
М. Гринвуд
Пас отдал
А. Марсьяль
45'
+3
Желтая карточка
Н. Матич
40'
Желтая карточка
А. Ван-Биссака
27'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Б. Фернандеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
25
Пепе Рейна
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
7
Трезеге
ЛВ
10
Джек Грилиш
ЛВ
15
Дуглас Луис
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
25
Мбвана Саматта
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
8
Поль Погба
ЦП
11
Мэйсон Гринвуд
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Астон Вилла
1
Эрьян Нюланд
ВР
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
19
Индиана Вассилев
ЛВ
14
Конор Хурихейн
ЦП
6
Марвелус Накамба
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
24
Хота
ПВ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
7
Фред
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
64
Хуан Мата
АП
8
Андреас Перейра
АП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
9
Одион Игало
ЦФ
4-2-3-1
25
Рейна
3
Тэйлор
30
Хаус
2
Мингс
15
Конса
15
Луис
7
МакГинн
10
Грилиш
7
Трезеге
21
Эль-Гази
25
Саматта
4-1-2-2-1
43
Де Хеа
29
Ван-Биссака
3
Линделеф
5
Магуайр
23
Шоу
18
Матич
8
Погба
11
Гринвуд
8
Фернандеш
9
Рэшфорд
9
Марсьяль
15
Луис
19
Вассилев
19
Вассилев
15
Луис
21
Эль-Гази
14
Хурихейн
14
Хурихейн
21
Эль-Гази
7
МакГинн
6
Накамба
6
Накамба
7
МакГинн
25
Саматта
9
Дэвис
9
Дэвис
25
Саматта
11
Гринвуд
7
Джеймс
7
Джеймс
11
Гринвуд
29
Ван-Биссака
33
Уильямс
33
Уильямс
29
Ван-Биссака
8
Фернандеш
7
Фред
7
Фред
8
Фернандеш
18
Матич
8
Мактоминей
8
Мактоминей
18
Матич
9
Марсьяль
9
Игало
9
Игало
9
Марсьяль
Остались в запасе
Астон Вилла
Манчестер Юнайтед
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
24
Хота
ПВ
1
Эрьян Нюланд
ВР
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
Главный тренер
Дин Смит
44
Серхио Ромеро
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
64
Хуан Мата
АП
8
Андреас Перейра
АП
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Остались в запасе
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
24
Хота
ПВ
1
Эрьян Нюланд
ВР
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
64
Хуан Мата
АП
8
Андреас Перейра
АП
Главный тренер
Дин Смит
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Статистика матча Астон Вилла - Манчестер Юнайтед
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Стадион:
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