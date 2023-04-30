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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Астон Вилла
Манчестер Юнайтед - Астон Вилла: обзор матча 30 апреля 2023
Манчестер Юнайтед
30.04.2023, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 34 тур
1 : 0
Завершен
Астон Вилла
39'
Б. Фернандеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Юнайтед - Астон Вилла
Желтая карточка
Т. Маласья
90'
+5
Желтая карточка
Фред
87'
Замена
А. Марсьяль
️️️️
М. Рэшфорд
86'
Замена
Г. Магуайр
️️️️
М. Забитцер
86'
Замена
Антони
️️️️
Д. Санчо
76'
Замена
Фред
️️️️
К. Эриксен
76'
76'
Замена
Д. Дуран
️️️️
Э. Буэндия
75'
Замена
Л. Динь
️️️️
А. Морено
64'
Замена
Б. Траоре
️️️️
Л. Дендокер
64'
Замена
К. Чамберс
️️️️
Э. Янг
ГОЛ! 1:0!
Б. Фернандеш
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
5
Каземиро
ОП
20
Марсель Забитцер
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
24
Кристиан Эриксен
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
11
Алекс Морено
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
12
Дуглас Луис
ОП
18
Леандер Дендокер
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Манчестер Юнайтед
1
Джек Батлэнд
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
7
Фред
ЦП
28
Факундо Пельистри
ПВ
7
Антони
ПВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Астон Вилла
1
Робин Ольсен
ВР
23
Себастьян Реван
ЛЗ
12
Люка Динь
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
12
Кадан Янг
ЛВ
7
Томми О'Райли
АП
11
Бертран Траоре
ПВ
22
Джон Дуран
ЦФ
4-1-1-3-1
43
Де Хеа
3
Маласья
23
Шоу
29
Линделеф
2
Далот
5
Каземиро
20
Забитцер
9
Рэшфорд
24
Эриксен
19
Санчо
8
Фернандеш
4-1-2-1-2
1
Мартинес
15
Янг
15
Конса
5
Мингс
11
Алекс Морено
12
Луис
18
Дендокер
7
МакГинн
41
Рэмзи
11
Уоткинс
10
Буэндия
20
Забитцер
5
Магуайр
5
Магуайр
20
Забитцер
24
Эриксен
7
Фред
7
Фред
24
Эриксен
19
Санчо
7
Антони
7
Антони
19
Санчо
9
Рэшфорд
9
Марсьяль
9
Марсьяль
9
Рэшфорд
11
Алекс Морено
12
Динь
12
Динь
11
Алекс Морено
15
Янг
12
Чамберс
12
Чамберс
15
Янг
18
Дендокер
11
Траоре
11
Траоре
18
Дендокер
10
Буэндия
22
Дуран
22
Дуран
10
Буэндия
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Астон Вилла
1
Джек Батлэнд
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
28
Факундо Пельистри
ПВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
1
Робин Ольсен
ВР
23
Себастьян Реван
ЛЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
7
Томми О'Райли
АП
12
Кадан Янг
ЛВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
1
Джек Батлэнд
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
28
Факундо Пельистри
ПВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Остались в запасе
1
Робин Ольсен
ВР
23
Себастьян Реван
ЛЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
7
Томми О'Райли
АП
12
Кадан Янг
ЛВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Астон Вилла
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
Олд Траффорд
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