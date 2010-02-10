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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Манчестер Юнайтед
Астон Вилла - Манчестер Юнайтед: обзор матча 10 февраля 2010
Астон Вилла
10.02.2010, среда, 22:45
Англия. Премьер-лига, 26 тур
1 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
21'
К. Куэльяр
24'
Д. Коллинс (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Манчестер Юнайтед
Замена
Д. Бербатов
️️️️
Р. Гиггз
Замена
С. Сидуэлл
️️️️
С. Петров
Замена
Д. Карью
️️️️
Ф. Делф
Замена
Л. Валенсия
️️️️
П. Скоулз
Красная карточка
Нани
Желтая карточка
Д. Эванс
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Д. Коллинс
ГОЛ! 1:0!
К. Куэльяр
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
24
Брэд Фридель
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
36
Люк Янг
ЛЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
22
Ричард Данн
ЦЗ
3
Карлос Куэльяр
ПЗ
19
Стюарт Даунинг
ЛВ
20
Джеймс Милнер
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
19
Стилян Петров
ЦП
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Манчестер Юнайтед
1
Эдвин ван дер Сар
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
30
Уэс Браун
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
17
Нани
ЛВ
24
Даррен Флетчер
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
22
Пол Скоулз
ЦП
11
Райан Гиггз
ПВ
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
41
Хабиб Бейе
ПЗ
17
Мустафа Салифу
ЛП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
11
Джон Карью
ЦФ
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Манчестер Юнайтед
12
Бен Фостер
ВР
0
Гари Невилл
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
24
Даррон Гибсон
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
10
Майкл Оуэн
ЦФ
3-2-3-1-1
24
Фридель
15
Янг
39
Коллинс
22
Данн
36
Янг
3
Куэльяр
20
Милнер
18
Делф
19
Петров
19
Даунинг
11
Агбонлахор
4-3-2-1
1
ван дер Сар
2
Рафаэл
30
Браун
35
Эванс
27
Эвра
24
Флетчер
16
Кэррик
22
Скоулз
11
Гиггз
17
Нани
32
Руни
19
Петров
14
Сидуэлл
14
Сидуэлл
19
Петров
18
Делф
11
Карью
11
Карью
18
Делф
22
Скоулз
25
Валенсия
25
Валенсия
22
Скоулз
11
Гиггз
10
Бербатов
10
Бербатов
11
Гиггз
Остались в запасе
Астон Вилла
Манчестер Юнайтед
1
Брэд Гьюзан
ВР
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
41
Хабиб Бейе
ПЗ
17
Мустафа Салифу
ЛП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
12
Бен Фостер
ВР
0
Гари Невилл
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
24
Даррон Гибсон
ЦП
10
Майкл Оуэн
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Остались в запасе
1
Брэд Гьюзан
ВР
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
41
Хабиб Бейе
ПЗ
17
Мустафа Салифу
ЛП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Остались в запасе
12
Бен Фостер
ВР
0
Гари Невилл
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
24
Даррон Гибсон
ЦП
10
Майкл Оуэн
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Астон Вилла - Манчестер Юнайтед
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Питер Уолтон
(Лонг Бакби, Нортгемптоншир)
Стадион:
Вилла Парк
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 22:40 (прямая)
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