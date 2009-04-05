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АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Астон Вилла
Манчестер Юнайтед - Астон Вилла: обзор матча 05 апреля 2009
Манчестер Юнайтед
05.04.2009, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-лига, 31 тур
3 : 2
Завершен
Астон Вилла
14'
К. Роналду
81'
К. Роналду
90+3'
Ф. Македа
29'
Д. Карью
58'
Г. Агбонлахор
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Астон Вилла
Желтая карточка
Ф. Македа
+4
ГОЛ! 3:2!
Ф. Македа
Пас отдал
Р. Гиггз
+3
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
К. Тевес
ГОЛ! 2:2!
К. Роналду
Желтая карточка
Э. Янг
Замена
Н. Рео-Кокер
️️️️
Д. Милнер
Замена
Ф. Македа
️️️️
Нани
ГОЛ! 1:2!
Г. Агбонлахор
Пас отдал
Д. Карью
ГОЛ! 1:1!
Д. Карью
Пас отдал
Г. Бэрри
ГОЛ! 1:0!
К. Роналду
Пас отдал
Р. Гиггз
14'
12'
Желтая карточка
Д. Милнер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
1
Эдвин ван дер Сар
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
0
Гари Невилл
ПЗ
17
Нани
ЛВ
11
Райан Гиггз
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
24
Даррен Флетчер
ПП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
32
Карлос Тевес
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Астон Вилла
24
Брэд Фридель
ВР
33
Кертис Дэйвис
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
3
Никки Шори
ЦЗ
36
Люк Янг
ПЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
19
Стилян Петров
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
11
Джон Карью
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Манчестер Юнайтед
12
Бен Фостер
ВР
2
Ричард Экерсли
ЦЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
24
Даррон Гибсон
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
11
Ли Мартин
ЦФ
9
Федерико Македа
ЦФ
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
39
Зэт Найт
ЦЗ
17
Мустафа Салифу
ЛП
6
Найджел Рео-Кокер
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
4-3-1-2
1
ван дер Сар
27
Эвра
16
О'Ши
35
Эванс
0
Невилл
11
Гиггз
16
Кэррик
24
Флетчер
17
Нани
32
Тевес
7
Роналду
3-2-3-2
24
Фридель
33
Дэйвис
3
Куэльяр
3
Шори
36
Янг
15
Янг
20
Милнер
19
Петров
18
Бэрри
11
Карью
11
Агбонлахор
32
Тевес
18
Уэлбек
18
Уэлбек
32
Тевес
17
Нани
9
Македа
9
Македа
17
Нани
20
Милнер
6
Рео-Кокер
6
Рео-Кокер
20
Милнер
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Астон Вилла
2
Ричард Экерсли
ЦЗ
12
Бен Фостер
ВР
33
Пак Джи Сун
ЛП
24
Даррон Гибсон
ЦП
11
Ли Мартин
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
1
Брэд Гьюзан
ВР
39
Зэт Найт
ЦЗ
17
Мустафа Салифу
ЛП
8
Крейг Гарднер
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Остались в запасе
2
Ричард Экерсли
ЦЗ
12
Бен Фостер
ВР
33
Пак Джи Сун
ЛП
24
Даррон Гибсон
ЦП
11
Ли Мартин
ЦФ
Остались в запасе
1
Брэд Гьюзан
ВР
39
Зэт Найт
ЦЗ
17
Мустафа Салифу
ЛП
8
Крейг Гарднер
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Главный тренер
Мартин О'Нил
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Астон Вилла
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Майк Райли
(Лидс)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 18:55 (прямая)
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