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АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Манчестер Юнайтед
Астон Вилла - Манчестер Юнайтед: обзор матча 06 ноября 2022
Астон Вилла
06.11.2022, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 15 тур
3 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
7'
Л. Бэйли
11'
Л. Динь
49'
Д. Рэмзи
45'
Д. Рэмзи (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Астон Вилла - Манчестер Юнайтед
Замена
М. Сансон
️️️️
Л. Дендокер
90'
Желтая карточка
Э. Мартинес
89'
Замена
Б. Камара
️️️️
О. Уоткинс
78'
Замена
Э. Янг
️️️️
Л. Динь
78'
Замена
Д. Ингс
️️️️
Э. Буэндия
78'
Желтая карточка
Т. Мингс
72'
Замена
Д. МакГинн
️️️️
Л. Бэйли
70'
65'
Замена
Э. Эланга
️️️️
А. Гарначо
65'
Замена
Т. Маласья
️️️️
Л. Шоу
65'
Замена
А. Марсьяль
️️️️
Д. ван де Бек
61'
Желтая карточка
К. Роналду
ГОЛ! 3:1!
Д. Рэмзи
Пас отдал
О. Уоткинс
49'
45'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Д. Рэмзи
Желтая карточка
Л. Бэйли
42'
ГОЛ! 2:0!
Л. Динь
11'
10'
Желтая карточка
Л. Шоу
ГОЛ! 1:0!
Л. Бэйли
Пас отдал
Д. Рэмзи
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
12
Дуглас Луис
ОП
18
Леандер Дендокер
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
5
Каземиро
ОП
6
Донни ван де Бек
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Астон Вилла
1
Робин Ольсен
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
8
Бубакар Камара
ОП
8
Морган Сансон
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Манчестер Юнайтед
39
Мартин Дубравка
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
7
Фред
ЦП
28
Факундо Пельистри
ПВ
47
Шола Шоретайр
ПВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Мартинес
12
Динь
15
Конса
5
Мингс
2
Кэш
12
Луис
18
Дендокер
41
Рэмзи
11
Уоткинс
17
Бэйли
10
Буэндия
4-1-1-3-1
43
Де Хеа
2
Далот
29
Линделеф
6
Мартинес
23
Шоу
5
Каземиро
6
ван де Бек
9
Рэшфорд
24
Эриксен
17
Гарначо
7
Роналду
12
Динь
15
Янг
15
Янг
12
Динь
11
Уоткинс
8
Камара
8
Камара
11
Уоткинс
18
Дендокер
8
Сансон
8
Сансон
18
Дендокер
17
Бэйли
7
МакГинн
7
МакГинн
17
Бэйли
10
Буэндия
28
Ингс
28
Ингс
10
Буэндия
23
Шоу
3
Маласья
3
Маласья
23
Шоу
17
Гарначо
19
Эланга
19
Эланга
17
Гарначо
6
ван де Бек
9
Марсьяль
9
Марсьяль
6
ван де Бек
Остались в запасе
Астон Вилла
Манчестер Юнайтед
1
Робин Ольсен
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
Главный тренер
Унаи Эмери
39
Мартин Дубравка
ВР
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
7
Фред
ЦП
28
Факундо Пельистри
ПВ
47
Шола Шоретайр
ПВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Остались в запасе
1
Робин Ольсен
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
Остались в запасе
39
Мартин Дубравка
ВР
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
7
Фред
ЦП
28
Факундо Пельистри
ПВ
47
Шола Шоретайр
ПВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча Астон Вилла - Манчестер Юнайтед
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Вилла Парк
Где смотреть матч:
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