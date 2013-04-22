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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Астон Вилла
Манчестер Юнайтед - Астон Вилла: обзор матча 22 апреля 2013
Манчестер Юнайтед
22.04.2013, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
3 : 0
Завершен
Астон Вилла
2'
Р. ван Перси
13'
Р. ван Перси
33'
Р. ван Перси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Астон Вилла
80'
Замена
К. Кларк
️️️️
Д. Беннетт
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
У. Руни
72'
46'
Замена
К. Эль-Ахмади
️️️️
Ч. Н'Зогбиа
ГОЛ! 3:0!
Р. ван Перси
Пас отдал
Р. Гиггз
33'
Желтая карточка
П. Эвра
28'
ГОЛ! 2:0!
Р. ван Перси
Пас отдал
У. Руни
13'
ГОЛ! 1:0!
Р. ван Перси
Пас отдал
Р. Гиггз
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
11
Райан Гиггз
ЛП
16
Майкл Кэррик
ОП
10
Синдзи Кагава
АП
32
Уэйн Руни
АП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
12
Джо Беннетт
ЛЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
12
Рон Влаар
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
11
Габриэль Агбонлахор
ЛП
8
Эшли Вествуд
ОП
18
Фабиан Делф
ОП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
18
Андреас Вайманн
ПП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
8
Том Клеверли
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Астон Вилла
24
Шей Гивен
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
5
Якуба Силла
ЦП
20
Карим Эль-Ахмади
ЦП
18
Джордан Боуэри
ЦФ
10
Даррен Бент
ЦФ
14
Бретт Холмен
ЦФ
4-1-2-2-1
43
Де Хеа
27
Эвра
4
Джонс
35
Эванс
2
Рафаэл
16
Кэррик
11
Гиггз
25
Валенсия
32
Руни
10
Кагава
32
ван Перси
4-2-3-1
1
Гьюзан
38
Лоутон
17
Бэйкер
12
Влаар
12
Беннетт
8
Вествуд
18
Делф
18
Вайманн
28
Н'Зогбиа
11
Агбонлахор
20
Бентеке
32
Руни
18
Уэлбек
18
Уэлбек
32
Руни
12
Беннетт
26
Кларк
26
Кларк
12
Беннетт
28
Н'Зогбиа
20
Эль-Ахмади
20
Эль-Ахмади
28
Н'Зогбиа
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Астон Вилла
1
Андерс Линдегаард
ВР
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
8
Том Клеверли
ЦП
17
Нани
ЛВ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
18
Джордан Боуэри
ЦФ
24
Шей Гивен
ВР
5
Якуба Силла
ЦП
10
Даррен Бент
ЦФ
14
Бретт Холмен
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
8
Том Клеверли
ЦП
17
Нани
ЛВ
14
Чичарито
ЦФ
Остались в запасе
18
Джордан Боуэри
ЦФ
24
Шей Гивен
ВР
5
Якуба Силла
ЦП
10
Даррен Бент
ЦФ
14
Бретт Холмен
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Главный тренер
Пол Ламберт
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Астон Вилла
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"Россия 2" 22:55 (прямая)
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