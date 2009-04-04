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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Динамо
Ахмат - Динамо: обзор матча 04 апреля 2009
Ахмат
04.04.2009, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 3 тур
1 : 0
Завершен
Динамо
13'
Т. Джабраилов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Динамо
Замена
С. Бендзь
️️️️
Л. Гвазава
+3
Замена
Д. Смирнов
️️️️
Д. Панку
Желтая карточка
Д. Колодин
Желтая карточка
Й. Танасиевич
Замена
Й. Танасиевич
️️️️
Ф. Смолов
Вторая желтая
В. Гранат
Желтая карточка
В. Гранат
Замена
А. Прудников
️️️️
З. Садаев
Замена
Ц. Генков
️️️️
А. Димидко
Желтая карточка
Т. Джабраилов
Желтая карточка
Благо
Желтая карточка
Д. Панку
ГОЛ! 1:0!
Т. Джабраилов
Пас отдал
Благо
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
31
Андрей Дикань
ВР
29
Михаил Мищенко
ЛЗ
0
Тимур Джабраилов
(К)
ЦЗ
8
Сергей Омельянчук
ЦЗ
8
Радослав Забавник
ПЗ
40
Благо
ЛП
0
Гуэдос Де Лима Клебер
ЦП
6
Леван Гвазава
ЦП
14
Валентин Илиев
ПП
11
Даниэл Панку
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Грозный
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
8
Денис Колодин
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
23
Дмитрий Комбаров
ЛП
2
Александр Димидко
ЦП
25
Дмитрий Хохлов
(К)
ЦП
26
Люк Уилкшир
АП
11
Александр Кержаков
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
13
Шамиль Лахиялов
ЛП
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
0
Жан Були
ПП
99
Игорь Шевченко
ЦФ
89
Александр Прудников
ЦФ
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
66
Йован Танасиевич
ПЗ
6
Виктор Свежов
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
18
Цветан Генков
ЦФ
4-4-2
31
Дикань
29
Мищенко
0
Джабраилов
8
Омельянчук
8
Забавник
40
Благо
0
Клебер
6
Гвазава
14
Илиев
9
Садаев
11
Панку
4-3-1-2
30
Габулов
9
Комбаров
13
Гранат
6
Фернандес
8
Колодин
2
Димидко
25
Хохлов
23
Комбаров
26
Уилкшир
9
Кокорин
11
Кержаков
6
Гвазава
26
Бендзь
26
Бендзь
6
Гвазава
11
Панку
24
Смирнов
24
Смирнов
11
Панку
9
Садаев
89
Прудников
89
Прудников
9
Садаев
Смолов
66
Танасиевич
66
Танасиевич
Смолов
90
Смолов
90
Смолов
2
Димидко
18
Генков
18
Генков
2
Димидко
Остались в запасе
Ахмат
Динамо
31
Ярослав Годзюр
ВР
13
Шамиль Лахиялов
ЛП
0
Жан Були
ПП
99
Игорь Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Грозный
1
Антон Шунин
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
6
Виктор Свежов
ЦП
Главный тренер
Андрей Кобелев
Остались в запасе
31
Ярослав Годзюр
ВР
13
Шамиль Лахиялов
ЛП
0
Жан Були
ПП
99
Игорь Шевченко
ЦФ
Остались в запасе
1
Антон Шунин
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
6
Виктор Свежов
ЦП
Главный тренер
Вячеслав Грозный
Главный тренер
Андрей Кобелев
Статистика матча Ахмат - Динамо
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Петтай
(Петрозаводск)
Помощники судьи:
С.Барабаш (Ставрополь)
С.Романов (Новосибирск)
Делегат:
В.Башкиров (Московская область)
Стадион:
им. С.Билимханова
Посещаемость:
8500 из 10200 зрителей (83%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 13:45 (прямая)
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