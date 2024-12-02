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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Динамо
Ахмат - Динамо: обзор матча 02 декабря 2024
Ахмат
02.12.2024, понедельник, 19:00
Россия. Премьер-лига, 17 тур
1 : 1
Завершен
Динамо
22'
М. Самородов
90+5'
И. Лещук
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ахмат - Динамо
90'
+5
ГОЛ! 1:1!
И. Лещук
Пас отдал
Бителло
Желтая карточка
Д. Тодорович
90'
+3
88'
Замена
В. Грулев
️️️️
Э. Даса
Замена
А. Жиров
️️️️
Л. Садулаев
83'
Замена
М. Луна Диале
️️️️
М. Самородов
83'
Замена
А. Талаль
️️️️
Ф. Кардосо
66'
Замена
В. Камилов
️️️️
Д. Уткин
66'
65'
Замена
Э. Маухуб
️️️️
Л. Чавес
65'
Замена
Бителло
️️️️
А. Гомес
65'
Замена
Я. Гладышев
️️️️
М. Нгамале
Желтая карточка
Камило
63'
Желтая карточка
Ф. Кардосо
45'
+3
Желтая карточка
Н. Гандри
25'
ГОЛ! 1:0!
М. Самородов
Пас отдал
Д. Уткин
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
75
Надер Гандри
ЦЗ
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
53
Дарко Тодорович
ПЗ
27
Камило
ОП
47
Даниил Уткин
ЦП
11
Исмаэл
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
27
Фелиппе Кардосо
ЦФ
20
Максим Самородов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
2
Николас Маричаль
ЦЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
11
Артур Гомес
ЛВ
50
Александр Кутицкий
ОП
24
Луис Чавес
ОП
74
Даниил Фомин
ОП
15
Хорхе Карраскаль
АП
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Ахмат
1
Михаил Опарин
ВР
72
Яхья Магомедов
ВР
36
Лукас Ловат
ЛЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
14
Амин Талаль
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
11
Мауро Луна Диале
АП
10
Светослав Ковачев
ЦФ
Динамо
1
Курбан Расулов
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
30
Дмитрий Александров
ОП
10
Бителло
ЦП
52
Егор Смелов
АП
88
Виктор Окишор
АП
49
Эль-Мехди Маухуб
ЦФ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
4-1-3-2
88
Шелия
95
Адамов
75
Гандри
4
Ибишев
53
Тодорович
27
Камило
47
Уткин
11
Исмаэл
7
Садулаев
20
Самородов
27
Кардосо
3-3-3-1
31
Лещук
2
Даса
6
Фернандес
2
Маричаль
50
Кутицкий
24
Чавес
74
Фомин
13
Нгамале
15
Карраскаль
11
Гомес
70
Тюкавин
7
Садулаев
2
Жиров
2
Жиров
7
Садулаев
27
Кардосо
14
Талаль
14
Талаль
27
Кардосо
47
Уткин
18
Камилов
18
Камилов
47
Уткин
20
Самородов
11
Луна Диале
11
Луна Диале
20
Самородов
11
Гомес
10
Бителло
10
Бителло
11
Гомес
2
Даса
27
Грулев
27
Грулев
2
Даса
24
Чавес
49
Маухуб
49
Маухуб
24
Чавес
13
Нгамале
91
Гладышев
91
Гладышев
13
Нгамале
Остались в запасе
Ахмат
Динамо
1
Михаил Опарин
ВР
72
Яхья Магомедов
ВР
36
Лукас Ловат
ЛЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
10
Светослав Ковачев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
1
Курбан Расулов
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
30
Дмитрий Александров
ОП
52
Егор Смелов
АП
88
Виктор Окишор
АП
Главный тренер
Марцел Личка
Остались в запасе
1
Михаил Опарин
ВР
72
Яхья Магомедов
ВР
36
Лукас Ловат
ЛЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
10
Светослав Ковачев
ЦФ
Остались в запасе
1
Курбан Расулов
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
30
Дмитрий Александров
ОП
52
Егор Смелов
АП
88
Виктор Окишор
АП
Главный тренер
Сергей Ташуев
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча Ахмат - Динамо
4
Всего ударов по воротам
15
14
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Угловые удары
7
7
Нарушения
18
14
Количество передач
309
453
Сейвы
5
5
Точность передач %
69
79
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
12
8
Удары из-за пределов штрафной
3
6
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Ахмат
- : -
05.12.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
1 : 0
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Динамо
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Спартак
- : -
06.12.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
0 : 0
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Помощники судьи:
Дмитрий Сафьян
Михаил Иванов
Дополнительные помощники:
VAR – Алексей Сухой; АVAR – Евгений Буланов
Резервный судья:
Сергей Чебан
Инспектор:
Сергей Французов
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер (Аксенов, Ахмадов)
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