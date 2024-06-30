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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Динамо - Ахмат
Динамо - Ахмат: обзор матча 30 июня 2024
Динамо
30.06.2024, воскресенье, 17:00
Товарищеские матчи
0 : 3
Завершен
Ахмат
41'
Г. Агаларов
50'
Л. Садулаев
65'
Б. Бериша
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Динамо - Ахмат
75'
Замена
М. Якуев
️️️️
С. Ковачев
75'
Замена
М. Мацуев
️️️️
Л. Садулаев
75'
Замена
Я. Челикович
️️️️
А. Швец
70'
Замена
Т. Ибишев
️️️️
А. Адамов
65'
ГОЛ! 0:3!
Б. Бериша
Замена
А. Кудравец
️️️️
И. Лещук
61'
60'
Замена
И. Олейников
️️️️
Г. Агаларов
60'
Замена
Б. Бериша
️️️️
З. Диванович
50'
ГОЛ! 0:2!
Л. Садулаев
46'
Замена
А. Жиров
️️️️
В. Камилов
46'
Замена
Л. Ловат
️️️️
М. Шатара
Замена
А. Чупаев
️️️️
Д. Боков
46'
Замена
Д. Лесовой
️️️️
В. Грулев
46'
Замена
Д. Макаров
️️️️
Я. Гладышев
46'
Замена
Д. Фомин
️️️️
Бителло
46'
Замена
Е. Назаренко
️️️️
А. Кутицкий
46'
Замена
М. Балахонов
️️️️
Д. Лаксальт
46'
Замена
С. Бессмертный
️️️️
Д. Скопинцев
46'
Замена
К. Исаев
️️️️
Л. Зайдензаль
46'
41'
ГОЛ! 0:1!
Г. Агаларов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
50
Александр Кутицкий
ОП
10
Бителло
ЦП
88
Виктор Окишор
АП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
11
Денис Боков
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Ахмат
1
Михаил Опарин
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
53
Дарко Тодорович
ПЗ
24
Заим Диванович
ОП
18
Владислав Камилов
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
0
Антон Швец
ЦП
10
Светослав Ковачев
ЦФ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Магомед Адиев
Динамо
99
Андрей Лунев
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
15
Максим Балахонов
ЛЗ
37
Кирилл Исаев
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛВ
74
Даниил Фомин
ОП
11
Егор Назаренко
АП
77
Денис Макаров
ПВ
38
Александр Чупаев
ЦФ
Ахмат
36
Лукас Ловат
ЛЗ
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
2
Ясмин Челикович
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
19
Иван Олейников
ЛВ
11
Магомед Якуев
ОП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
4-1-1-2-2
31
Лещук
7
Скопинцев
18
Лепский
56
Зайдензаль
93
Лаксальт
50
Кутицкий
10
Бителло
27
Грулев
88
Окишор
11
Боков
91
Гладышев
4-1-3-2
1
Опарин
53
Тодорович
95
Адамов
3
Шатара
8
Богосавац
24
Диванович
18
Камилов
7
Садулаев
0
Швец
25
Агаларов
10
Ковачев
31
Лещук
47
Кудравец
47
Кудравец
31
Лещук
93
Лаксальт
15
Балахонов
15
Балахонов
93
Лаксальт
56
Зайдензаль
37
Исаев
37
Исаев
56
Зайдензаль
7
Скопинцев
80
Бессмертный
80
Бессмертный
7
Скопинцев
10
Бителло
74
Фомин
74
Фомин
10
Бителло
50
Кутицкий
11
Назаренко
11
Назаренко
50
Кутицкий
27
Грулев
88
Лесовой
88
Лесовой
27
Грулев
91
Гладышев
77
Макаров
77
Макаров
91
Гладышев
11
Боков
38
Чупаев
38
Чупаев
11
Боков
3
Шатара
36
Ловат
36
Ловат
3
Шатара
24
Диванович
7
Бериша
7
Бериша
24
Диванович
25
Агаларов
19
Олейников
19
Олейников
25
Агаларов
95
Адамов
4
Ибишев
4
Ибишев
95
Адамов
0
Швец
2
Челикович
2
Челикович
0
Швец
7
Садулаев
13
Мацуев
13
Мацуев
7
Садулаев
10
Ковачев
11
Якуев
11
Якуев
10
Ковачев
18
Камилов
2
Жиров
2
Жиров
18
Камилов
Остались в запасе
Динамо
Ахмат
99
Андрей Лунев
ВР
Главный тренер
Марцел Личка
Главный тренер
Магомед Адиев
Остались в запасе
99
Андрей Лунев
ВР
Остались в запасе
Главный тренер
Марцел Личка
Главный тренер
Магомед Адиев
Статистика матча Динамо - Ахмат
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Ахмат
- : -
05.12.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
1 : 0
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
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