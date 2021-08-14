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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Динамо
Ахмат - Динамо: обзор матча 14 августа 2021
Ахмат
14.08.2021, суббота, 20:00
Россия. Премьер-лига, 4 тур
2 : 1
Завершен
Динамо
35'
Д. Уткин
38'
А. Шунин (АГ)
48'
С. Шиманьски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Динамо
90'
+4
Желтая карточка
И. Ордец
Желтая карточка
Г. Шелия
85'
Желтая карточка
И. Альсултанов
74'
73'
Желтая карточка
Д. Скопинцев
Замена
И. Альсултанов
️️️️
Б. Бериша
73'
Замена
И. Коновалов
️️️️
Д. Уткин
73'
69'
Замена
С. Игбун
️️️️
С. Шиманьски
Замена
Р. Уциев
️️️️
М. Конате
64'
63'
Замена
В. Грулев
️️️️
Д. Макаров
63'
Замена
К. Н'Жи
️️️️
К. Тюкавин
61'
Желтая карточка
Г. Варела
48'
ГОЛ! 2:1!
С. Шиманьски
Пас отдал
Д. Скопинцев
46'
Замена
Г. Варела
️️️️
С. Паршивлюк
46'
Замена
Д. Скопинцев
️️️️
Н. Моро
45'
+3
Желтая карточка
Д. Макаров
Желтая карточка
З. Нижич
45'
+3
Желтая карточка
В. Карапузов
42'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
А. Шунин
38'
ГОЛ! 1:0!
Д. Уткин
35'
34'
Желтая карточка
Д. Лаксальт
Замена
В. Карапузов
️️️️
М. Быстров
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
23
Зоран Нижич
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
59
Евгений Харин
ЛВ
7
Бернард Бериша
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
47
Даниил Уткин
ЦП
13
Мохамед Конате
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
74
Даниил Фомин
ОП
6
Никола Моро
ЦП
23
Арсен Захарян
АП
17
Себастьян Шиманьски
АП
77
Денис Макаров
ПВ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Ахмат
42
Александр Мелихов
ВР
40
Ризван Уциев
ПЗ
6
Амир Адуев
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
17
Владислав Карапузов
ПВ
10
Халид Кадыров
ПВ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
10
Габриэл Янку
ЦФ
9
Артем Архипов
ЦФ
11
Ислам Альсултанов
ЦФ
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
50
Александр Кутицкий
ОП
90
Владислав Галкин
АП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
3-3-1-2-1
88
Шелия
23
Нижич
13
Семенов
15
Пуцко
8
Богосавац
94
Тимофеев
4
Быстров
47
Уткин
7
Бериша
59
Харин
13
Конате
4-1-1-3-1
1
Шунин
18
Паршивлюк
18
Ордец
2
Бальбуэна
93
Лаксальт
74
Фомин
6
Моро
77
Макаров
17
Шиманьски
23
Захарян
70
Тюкавин
4
Быстров
17
Карапузов
17
Карапузов
4
Быстров
13
Конате
40
Уциев
40
Уциев
13
Конате
47
Уткин
17
Коновалов
17
Коновалов
47
Уткин
7
Бериша
11
Альсултанов
11
Альсултанов
7
Бериша
77
Макаров
27
Грулев
27
Грулев
77
Макаров
70
Тюкавин
9
Н'Жи
9
Н'Жи
70
Тюкавин
6
Моро
7
Скопинцев
7
Скопинцев
6
Моро
18
Паршивлюк
2
Варела
2
Варела
18
Паршивлюк
17
Шиманьски
44
Игбун
44
Игбун
17
Шиманьски
Остались в запасе
Ахмат
Динамо
42
Александр Мелихов
ВР
6
Амир Адуев
ЦП
10
Халид Кадыров
ПВ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
10
Габриэл Янку
ЦФ
9
Артем Архипов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
50
Александр Кутицкий
ОП
31
Игорь Лещук
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
90
Владислав Галкин
АП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Остались в запасе
42
Александр Мелихов
ВР
6
Амир Адуев
ЦП
10
Халид Кадыров
ПВ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
10
Габриэл Янку
ЦФ
9
Артем Архипов
ЦФ
Остались в запасе
50
Александр Кутицкий
ОП
31
Игорь Лещук
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
90
Владислав Галкин
АП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Главный тренер
Сандро Шварц
Статистика матча Ахмат - Динамо
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
Роман Усачев
Валерий Данченко
Дополнительные помощники:
VAR – Иван Сиденков AVAR – Николай Ерёмин
Резервный судья:
Артур Фёдоров
Делегат:
Дмитрий Башкеев
Инспектор:
Эдуард Малый
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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