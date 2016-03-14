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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Ахмат
Динамо - Ахмат: обзор матча 14 марта 2016
Динамо
14.03.2016, понедельник, 19:00
Россия. Премьер-лига, 20 тур
0 : 1
Завершен
Ахмат
67'
М. Митришев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Ахмат
90'
Замена
З. Плиев
️️️️
Г. Теодор Грозав
85'
Замена
П. Кен
️️️️
Л. Уилкшир
84'
Травма
Л. Уилкшир
83'
Замена
И. Лебеденко
️️️️
М. Митришев
82'
Желтая карточка
О. Иванов
Желтая карточка
Т. Губочан
80'
80'
Желтая карточка
М. Митришев
Замена
И. Денисов
️️️️
А. Соснин
77'
67'
ГОЛ! 0:1!
М. Митришев
Замена
Д. Живоглядов
️️️️
А. Козлов
61'
Травма
А. Козлов
60'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
(К)
ВР
38
Андрей Ещенко
ЛЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
21
Станислав Драгун
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
88
Александр Ташаев
ПВ
11
Алексей Ионов
ПВ
9
Фатош Бечирай
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
2
Родолфо
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
37
Георге Теодор Грозав
ЛП
21
Адилсон
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
14
Исмаил Айссати
ПП
95
Магомед Митришев
ПВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
27
Игорь Денисов
ОП
77
Анатолий Катрич
ПВ
11
Антон Терехов
ПВ
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
40
Халид Шахтиев
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
22
Факундо Пирис
ЦП
88
Педро Кен
ЦП
10
Кану
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Шунин
38
Ещенко
8
Хольмен
15
Губочан
34
Козлов
21
Драгун
47
Зобнин
23
Соснин
88
Ташаев
11
Ионов
9
Бечирай
4-1-4-1
1
Городов
26
Уилкшир
2
Родолфо
13
Семенов
31
Рыбус
21
Адилсон
14
Айссати
19
Иванов
14
Кузяев
37
Грозав
95
Митришев
34
Козлов
27
Живоглядов
27
Живоглядов
34
Козлов
23
Соснин
27
Денисов
27
Денисов
23
Соснин
37
Грозав
3
Плиев
3
Плиев
37
Грозав
26
Уилкшир
88
Кен
88
Кен
26
Уилкшир
95
Митришев
10
Лебеденко
10
Лебеденко
95
Митришев
Остались в запасе
Динамо
Ахмат
77
Анатолий Катрич
ПВ
18
Григорий Морозов
ЛЗ
30
Владимир Габулов
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
11
Антон Терехов
ПВ
Главный тренер
Андрей Кобелев
31
Ярослав Годзюр
ВР
40
Халид Шахтиев
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
22
Факундо Пирис
ЦП
10
Кану
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
77
Анатолий Катрич
ПВ
18
Григорий Морозов
ЛЗ
30
Владимир Габулов
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
11
Антон Терехов
ПВ
Остались в запасе
31
Ярослав Годзюр
ВР
40
Халид Шахтиев
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
22
Факундо Пирис
ЦП
10
Кану
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Динамо - Ахмат
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Алексей Ширяев (Ставрополь)
Арам Петросян (Бронницы)
Инспектор:
Алексей Спирин (Москва)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
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