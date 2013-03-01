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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Динамо - Ахмат
Динамо - Ахмат: обзор матча 01 марта 2013
Динамо
01.03.2013, пятница, 14:00
Товарищеские матчи
1 : 1
Завершен
Ахмат
75'
А. Кокорин (П)
67'
О. Иванов
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Динамо - Ахмат
Желтая карточка
К. Нобоа
90'
+1
85'
Замена
М. Макушевски
️️️️
Маурисио
80'
Замена
Э. Ндоасель
️️️️
Аилтон
Замена
П. Соломатин
️️️️
А. Кокорин
79'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Кокорин
75'
74'
Желтая карточка
Кану
73'
Замена
А. Кацаев
️️️️
М. Рыбус
Замена
С. Давыдов
️️️️
К. Кураньи
71'
67'
ГОЛ! 0:1!
О. Иванов
Пас отдал
М. Рыбус
62'
Желтая карточка
Р. Уциев
Замена
П. Игнатович
️️️️
И. Соловьев
61'
60'
Замена
Кану
️️️️
И. Лебеденко
56'
Замена
А. Феррейра
️️️️
Ю. Ояла
51'
Желтая карточка
И. Лебеденко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
13
Владимир Гранат
ЦЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
10
Балаж Джуджак
ЛП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
9
Александр Кокорин
ЦФ
22
Кевин Кураньи
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
8
Маурисио
ОП
21
Адилсон
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
9
Аилтон
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Динамо
29
Павел Игнатович
ЛП
31
Павел Соломатин
ЦФ
10
Сергей Давыдов
ЦФ
Ахмат
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
10
Кану
ЦП
17
Мацей Макушевски
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
80
Эзекеэль Ндоасель
ЦФ
4-4-2
1
Шунин
13
Гранат
6
Фернандес
24
Епуряну
26
Уилкшир
10
Джуджак
16
Нобоа
4
Юсупов
9
Соловьев
22
Кураньи
9
Кокорин
3-4-1-2
31
Годзюр
31
Рыбус
25
Йиранек
40
Ояла
40
Уциев
8
Маурисио
21
Адилсон
33
Ятченко
19
Иванов
10
Лебеденко
9
Аилтон
9
Соловьев
29
Игнатович
29
Игнатович
9
Соловьев
9
Кокорин
31
Соломатин
31
Соломатин
9
Кокорин
22
Кураньи
10
Давыдов
10
Давыдов
22
Кураньи
40
Ояла
5
Феррейра
5
Феррейра
40
Ояла
10
Лебеденко
10
Кану
10
Кану
10
Лебеденко
8
Маурисио
17
Макушевски
17
Макушевски
8
Маурисио
31
Рыбус
10
Кацаев
10
Кацаев
31
Рыбус
9
Аилтон
80
Ндоасель
80
Ндоасель
9
Аилтон
Остались в запасе
Динамо
Ахмат
Главный тренер
Дан Петреску
Главный тренер
Станислав Черчесов
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Дан Петреску
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча Динамо - Ахмат
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Сергеюс Слива
Стадион:
ВТБ Арена
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