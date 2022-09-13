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FONBET Кубок России 2026/2027
Динамо - Ахмат
Динамо - Ахмат: обзор матча 13 сентября 2022
Динамо
13.09.2022, вторник, 17:30
Россия. Кубок, группа C, 2 тур
2 : 1
Завершен
Ахмат
11'
Ф. Смолов
31'
Я. Гладышев
17'
И. Олейников
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо - Ахмат
89'
Желтая карточка
А. Швец
Замена
А. Захарян
️️️️
М. Нгамале
81'
Замена
С. Паршивлюк
️️️️
Э. Даса
81'
66'
Замена
Г. Агаларов
️️️️
М. Конате
65'
Замена
Б. Бериша
️️️️
Л. Садулаев
Замена
Д. Скопинцев
️️️️
Д. Лаксальт
61'
Замена
К. Тюкавин
️️️️
Ф. Смолов
60'
55'
Желтая карточка
М. Быстров
46'
Замена
М. Быстров
️️️️
А. Семенов
46'
Замена
А. Швец
️️️️
Ю. Журавлев
46'
Замена
А. Трошечкин
️️️️
В. Ильин
ГОЛ! 2:1!
Я. Гладышев
Пас отдал
Д. Лесовой
31'
Замена
Д. Фомин
️️️️
М. Норманн
25'
17'
ГОЛ! 1:1!
И. Олейников
Пас отдал
В. Ильин
ГОЛ! 1:0!
Ф. Смолов
Пас отдал
Я. Гладышев
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
13
Муми Нгамале
ЛВ
50
Александр Кутицкий
ОП
17
Матиас Норманн
ОП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Ахмат
1
Михаил Опарин
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
19
Иван Олейников
ЛВ
7
Лечи Садулаев
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
17
Владислав Карапузов
ПВ
98
Владимир Ильин
ЦФ
13
Мохамед Конате
ЦФ
Главный тренер
Юрий Нагайцев
Динамо
76
Илья Купцов
ВР
1
Антон Шунин
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
4
Денис Осокин
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
74
Даниил Фомин
ОП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
23
Арсен Захарян
АП
9
Георгий Сулаквелидзе
АП
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
35
Ризван Ташаев
ВР
4
Марат Быстров
ПЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
59
Евгений Харин
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
5
Александр Трошечкин
ОП
0
Антон Швец
ЦП
10
Халид Кадыров
ПВ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
4-2-1-1-2
31
Лещук
93
Лаксальт
6
Фернандес
4
Сазонов
2
Даса
50
Кутицкий
17
Норманн
88
Лесовой
13
Нгамале
90
Смолов
91
Гладышев
3-3-2-2
1
Опарин
13
Семенов
44
Журавлев
8
Богосавац
7
Садулаев
18
Камилов
9
Фольмер
17
Карапузов
19
Олейников
13
Конате
98
Ильин
93
Лаксальт
7
Скопинцев
7
Скопинцев
93
Лаксальт
2
Даса
18
Паршивлюк
18
Паршивлюк
2
Даса
17
Норманн
74
Фомин
74
Фомин
17
Норманн
13
Нгамале
23
Захарян
23
Захарян
13
Нгамале
90
Смолов
70
Тюкавин
70
Тюкавин
90
Смолов
7
Садулаев
7
Бериша
7
Бериша
7
Садулаев
13
Семенов
4
Быстров
4
Быстров
13
Семенов
98
Ильин
5
Трошечкин
5
Трошечкин
98
Ильин
44
Журавлев
0
Швец
0
Швец
44
Журавлев
13
Конате
25
Агаларов
25
Агаларов
13
Конате
Остались в запасе
Динамо
Ахмат
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
76
Илья Купцов
ВР
1
Антон Шунин
ВР
2
Николас Маричаль
ЦЗ
4
Денис Осокин
ЦЗ
23
Лука Гагнидзе
ЦП
9
Георгий Сулаквелидзе
АП
Главный тренер
Славиша Йоканович
59
Евгений Харин
ЛВ
88
Гиорги Шелия
ВР
35
Ризван Ташаев
ВР
40
Ризван Уциев
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
10
Халид Кадыров
ПВ
Главный тренер
Юрий Нагайцев
Остались в запасе
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
76
Илья Купцов
ВР
1
Антон Шунин
ВР
2
Николас Маричаль
ЦЗ
4
Денис Осокин
ЦЗ
23
Лука Гагнидзе
ЦП
9
Георгий Сулаквелидзе
АП
Остались в запасе
59
Евгений Харин
ЛВ
88
Гиорги Шелия
ВР
35
Ризван Ташаев
ВР
40
Ризван Уциев
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
10
Халид Кадыров
ПВ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Главный тренер
Юрий Нагайцев
Статистика матча Динамо - Ахмат
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
0 : 0
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
- : -
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Игорь Демешко
Александр Кудрявцев
Дополнительные помощники:
VAR – Павел Кукуян; AVAR – Александр Богданов
Резервный судья:
Максим Перезва
Инспектор:
Вячеслав Харламов
Стадион:
ВТБ Арена
Где смотреть матч:
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