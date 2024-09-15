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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Ахмат
Динамо - Ахмат: обзор матча 15 сентября 2024
Динамо
15.09.2024, воскресенье, 14:15
Россия. Премьер-лига, 8 тур
4 : 2
Завершен
Ахмат
43'
Х. Карраскаль (П)
48'
К. Тюкавин
90+3'
Д. Макаров
90+9'
Л. Гагнидзе
54'
М. Луна Диале
64'
Л. Садулаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо - Ахмат
90'
+9
Желтая карточка
Н. Гандри
ГОЛ! 4:2!
Л. Гагнидзе
Пас отдал
Э. Маухуб
90'
+9
Замена
Л. Гагнидзе
️️️️
Бителло
90'
+6
Замена
А. Кутицкий
️️️️
Х. Карраскаль
90'
+6
ГОЛ! 3:2!
Д. Макаров
90'
+3
Замена
Д. Макаров
️️️️
Я. Гладышев
83'
82'
Замена
Н. Гандри
️️️️
Камило
78'
Желтая карточка
Д. Тодорович
76'
Замена
Исмаэл
️️️️
М. Луна Диале
76'
Замена
С. Ковачев
️️️️
Л. Садулаев
73'
Желтая карточка
Л. Садулаев
Замена
Э. Маухуб
️️️️
А. Гомес
67'
Замена
Н. Маричаль
️️️️
Д. Скопинцев
67'
64'
ГОЛ! 2:2!
Л. Садулаев
Пас отдал
М. Луна Диале
62'
Замена
М. Самородов
️️️️
Ф. Кардосо
54'
ГОЛ! 2:1!
М. Луна Диале
Пас отдал
В. Камилов
ГОЛ! 2:0!
К. Тюкавин
Пас отдал
Э. Даса
48'
46'
Замена
В. Камилов
️️️️
Д. Уткин
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Х. Карраскаль
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
99
Андрей Лунев
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
5
Милан Майсторович
ЦЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
74
Даниил Фомин
(К)
ОП
10
Бителло
ЦП
15
Хорхе Карраскаль
АП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Ахмат
88
Гиорги Шелия
(К)
ВР
2
Александр Жиров
ЦЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
53
Дарко Тодорович
ПЗ
27
Камило
ОП
0
Антон Швец
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
11
Мауро Луна Диале
АП
27
Фелиппе Кардосо
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Динамо
47
Андрей Кудравец
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
2
Николас Маричаль
ЦЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
50
Александр Кутицкий
ОП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
11
Егор Назаренко
АП
77
Денис Макаров
ПВ
49
Эль-Мехди Маухуб
ЦФ
Ахмат
72
Яхья Магомедов
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
36
Лукас Ловат
ЛЗ
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
75
Надер Гандри
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
24
Заим Диванович
ОП
18
Владислав Камилов
ЦП
14
Амин Талаль
ЦП
11
Исмаэл
ЦП
20
Максим Самородов
ЦФ
10
Светослав Ковачев
ЦФ
4-1-1-2-2
99
Лунев
7
Скопинцев
5
Майсторович
6
Фернандес
2
Даса
74
Фомин
10
Бителло
11
Гомес
15
Карраскаль
70
Тюкавин
91
Гладышев
4-1-3-1-1
88
Шелия
53
Тодорович
2
Жиров
3
Шатара
95
Адамов
27
Камило
0
Швец
47
Уткин
7
Садулаев
11
Луна Диале
27
Кардосо
15
Карраскаль
50
Кутицкий
50
Кутицкий
15
Карраскаль
7
Скопинцев
2
Маричаль
2
Маричаль
7
Скопинцев
10
Бителло
23
Гагнидзе
23
Гагнидзе
10
Бителло
91
Гладышев
77
Макаров
77
Макаров
91
Гладышев
11
Гомес
49
Маухуб
49
Маухуб
11
Гомес
27
Камило
75
Гандри
75
Гандри
27
Камило
47
Уткин
18
Камилов
18
Камилов
47
Уткин
11
Луна Диале
11
Исмаэл
11
Исмаэл
11
Луна Диале
27
Кардосо
20
Самородов
20
Самородов
27
Кардосо
7
Садулаев
10
Ковачев
10
Ковачев
7
Садулаев
Остались в запасе
Динамо
Ахмат
47
Андрей Кудравец
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
11
Егор Назаренко
АП
Главный тренер
Марцел Личка
72
Яхья Магомедов
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
36
Лукас Ловат
ЛЗ
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
24
Заим Диванович
ОП
14
Амин Талаль
ЦП
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
47
Андрей Кудравец
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
11
Егор Назаренко
АП
Остались в запасе
72
Яхья Магомедов
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
36
Лукас Ловат
ЛЗ
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
24
Заим Диванович
ОП
14
Амин Талаль
ЦП
Главный тренер
Марцел Личка
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Динамо - Ахмат
3
Всего ударов по воротам
22
13
Удары в створ
13
5
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
7
5
Нарушения
9
7
Офсайды
2
3
Количество передач
448
298
Сейвы
3
9
Точность передач %
78
76
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
16
10
Удары из-за пределов штрафной
6
3
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Ахмат
- : -
05.12.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
1 : 0
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Артем Чистяков
(Азов)
Помощники судьи:
Варанцо Петросян
Андрей Гурбанов
Дополнительные помощники:
VAR – Владимир Москалёв; АVAR – Виталий Мешков
Резервный судья:
Сергей Куликов
Инспектор:
Сергей Мацюра
Стадион:
ВТБ Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ (Генич, Дурасов)
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