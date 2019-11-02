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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Ахмат
Динамо - Ахмат: обзор матча 02 ноября 2019
Динамо
02.11.2019, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Ахмат
90+3'
И. Ордец
43'
А. Понсе (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Ахмат
ГОЛ! 1:1!
И. Ордец
Пас отдал
К. Рауш
90'
+3
Желтая карточка
С. Игбун
90'
+2
90'
+2
Желтая карточка
А. Семенов
86'
Замена
М. Митришев
️️️️
Е. Харин
Замена
К. Н'Жи
️️️️
З. Плиев
67'
63'
Замена
О. Иванов
️️️️
Д. Глушаков
Вторая желтая
Ш. Каборе
60'
Желтая карточка
Ш. Каборе
56'
56'
Желтая карточка
Д. Глушаков
Замена
М. Филипп
️️️️
К. Панченко
54'
Замена
А. Юсупов
️️️️
Р. Нойштедтер
53'
Желтая карточка
Г. Морозов
43'
43'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Понсе
31'
Желтая карточка
М. Мусалов
Пенальти не реализован!
К. Панченко
31'
Желтая карточка
И. Ордец
28'
21'
Замена
Е. Харин
️️️️
Б. Бериша
9'
Желтая карточка
А. Понсе
5'
Желтая карточка
В. Анхель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
77
Шарль Каборе
ОП
33
Роман Нойштедтер
ОП
17
Себастьян Шиманьски
АП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
7
Бернард Бериша
ЛВ
88
Денис Глушаков
ЦП
11
Исмаэл
ЦП
0
Антон Швец
ЦП
77
Конрад Михаляк
ЦФ
9
Андрес Понсе
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
7
Оскар Хильемарк
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
20
Мигел Кардозу
ПВ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Ахмат
42
Александр Мелихов
ВР
88
Виталий Гудиев
ВР
23
Зоран Нижич
ЦЗ
59
Евгений Харин
ЛВ
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
10
Халид Кадыров
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Шунин
3
Плиев
18
Ордец
44
Рыков
18
Морозов
77
Каборе
33
Нойштедтер
34
Рауш
17
Шиманьски
44
Игбун
8
Панченко
3-4-1-2
1
Городов
13
Семенов
4
Анхель
5
Мусалов
88
Глушаков
11
Исмаэл
0
Швец
13
Гиголаев
7
Бериша
9
Понсе
77
Михаляк
3
Плиев
9
Н'Жи
9
Н'Жи
3
Плиев
33
Нойштедтер
4
Юсупов
4
Юсупов
33
Нойштедтер
8
Панченко
26
Филипп
26
Филипп
8
Панченко
7
Бериша
59
Харин
59
Харин
7
Бериша
88
Глушаков
19
Иванов
19
Иванов
88
Глушаков
Харин
95
Митришев
95
Митришев
Харин
Остались в запасе
Динамо
Ахмат
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
20
Мигел Кардозу
ПВ
31
Игорь Лещук
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
7
Оскар Хильемарк
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
42
Александр Мелихов
ВР
88
Виталий Гудиев
ВР
23
Зоран Нижич
ЦЗ
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Остались в запасе
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
20
Мигел Кардозу
ПВ
31
Игорь Лещук
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
7
Оскар Хильемарк
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Остались в запасе
42
Александр Мелихов
ВР
88
Виталий Гудиев
ВР
23
Зоран Нижич
ЦЗ
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Главный тренер
Игорь Шалимов
Статистика матча Динамо - Ахмат
4
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
ВТБ Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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