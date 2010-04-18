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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Динамо
Ахмат - Динамо: обзор матча 18 апреля 2010
Ахмат
18.04.2010, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-Лига, 6 тур
1 : 1
Завершен
Динамо
90+6'
Ш. Лахиялов (П)
60'
Д. Комбаров
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Динамо
+6
Желтая карточка
А. Самедов
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ш. Лахиялов
+6
+3
Желтая карточка
Д. Комбаров
Замена
А. Кацаев
️️️️
Х. Карлос Арсэ
Замена
А. Ропотан
️️️️
А. Ребко
Замена
Л. Гвазава
️️️️
Маурисио
Замена
З. Садаев
️️️️
Р. Уциев
Замена
И. Семшов
️️️️
А. Кокорин
Вторая желтая
М. Ковальчик
ГОЛ! 0:1!
Д. Комбаров
Пас отдал
А. Самедов
Замена
Д. Комбаров
️️️️
Э. Чеснаускис
Желтая карточка
Э. Чеснаускис
Желтая карточка
М. Ковальчик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
31
Андрей Дикань
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
8
Сергей Омельянчук
ЦЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
13
Шамиль Лахиялов
(К)
ЛП
8
Маурисио
ОП
40
Благо
ЦП
17
Хуан Карлос Арсэ
ПП
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
19
Эктор Бракамонте
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Байдачный
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
13
Владимир Гранат
ЦЗ
8
Денис Колодин
(К)
ЦЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
88
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
17
Алексей Ребко
ЦП
26
Люк Уилкшир
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
9
Александр Кокорин
ЦФ
0
Андрей Воронин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Ахмат
95
Ризавди Эдилов
ВР
4
Зевик Хаймович
ЦЗ
84
Олег Власов
ЦП
25
Ги Стефан Эссаме
ЦП
6
Леван Гвазава
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
9
Заур Садаев
ЦФ
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
19
Адриан Ропотан
ЦП
25
Дмитрий Хохлов
ЦП
20
Игорь Семшов
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
4-1-3-2
31
Дикань
33
Ятченко
8
Омельянчук
5
Феррейра
40
Уциев
8
Маурисио
13
Лахиялов
40
Благо
17
Арсэ
19
Бракамонте
9
Асильдаров
4-4-2
30
Габулов
5
Ковальчик
8
Колодин
6
Фернандес
13
Гранат
19
Самедов
17
Ребко
26
Уилкшир
88
Чеснаускис
0
Воронин
9
Кокорин
8
Маурисио
6
Гвазава
6
Гвазава
8
Маурисио
17
Арсэ
10
Кацаев
10
Кацаев
17
Арсэ
40
Уциев
9
Садаев
9
Садаев
40
Уциев
88
Чеснаускис
23
Комбаров
23
Комбаров
88
Чеснаускис
17
Ребко
19
Ропотан
19
Ропотан
17
Ребко
9
Кокорин
20
Семшов
20
Семшов
9
Кокорин
Остались в запасе
Ахмат
Динамо
95
Ризавди Эдилов
ВР
4
Зевик Хаймович
ЦЗ
84
Олег Власов
ЦП
25
Ги Стефан Эссаме
ЦП
Главный тренер
Анатолий Байдачный
1
Антон Шунин
ВР
25
Дмитрий Хохлов
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Остались в запасе
95
Ризавди Эдилов
ВР
4
Зевик Хаймович
ЦЗ
84
Олег Власов
ЦП
25
Ги Стефан Эссаме
ЦП
Остались в запасе
1
Антон Шунин
ВР
25
Дмитрий Хохлов
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Байдачный
Главный тренер
Андрей Кобелев
Статистика матча Ахмат - Динамо
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Сухина
(Малаховка)
Помощники судьи:
О. Целовальников (Астрахань)
В. Ходеев (Воронеж)
Делегат:
Ю. Чеботарев (Краснодар)
Стадион:
им. С.Билимханова
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 13:45 (прямая)
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