«Фиорентина» – «Наполи»: прогноз и ставки на матч 13 сентября 2025 с коэффициентом 1.80

12 сентября 2025 10:23
Фиорентина - Наполи
13 сент. 2025, суббота 21:45 | Италия. Серия А, 3 тур
Перейти в онлайн матча
1.80
Победа «Наполи» с форой (0)
Сделать ставку

На стадионе «Артемио Франки» встретятся «Фиорентина» и «Наполи» – команды, уверенно начавшие новый сезон Серии А. Обе показывают неплохие результаты, но подход к игре у них разный: «Фиорентина» делает ставку на вариативную атаку и контроль мяча, «Наполи» демонстрирует сбалансированность и надeжность в защите. Это противостояние может оказаться решающим для закрепления вверху таблицы в стартовой фазе чемпионата.

«Фиорентина»

Флорентийцы набрали хороший ход, не проигрывая в 4 последних матчах Серии А. Команда активно ротирует состав в связи с участием в Лиге конференций, но результативность сохраняется – 8 голов в 5 встречах (в среднем 1.60 за игру). Пропускает «Фиорентина» немного – 4 мяча в 5 играх (0.80 в среднем), что подтверждает улучшенную оборонительную дисциплину. Однако в последнем туре сыграли 0:0 с «Торино», что может указывать на лeгкий спад или усталость после еврокубков.

«Наполи»

Гости идут на серии из пяти побед подряд, включая три матча в Серии А. В обороне у команды полный порядок – 0 пропущенных в трeх турах чемпионата. Средняя результативность – 2.40 гола за игру, а общее число пропущенных мячей за 5 встреч – всего 3 (0.60 в среднем). «Наполи» уверенно разобрался с «Сассуоло» (2:0) и «Кальяри» (1:0), демонстрируя зрелый, прагматичный футбол без лишнего риска.

Факты о командах

«Фиорентина»

  • Не проигрывает в 4 последних матчах Серии А
  • В последних 5 играх – 8 забитых, 4 пропущенных (1.60/0.80)
  • Участвует в Лиге конференций, где активно ротирует состав

«Наполи»

  • Побеждает в 5 последних матчах
  • Не пропускает в 4 последних матчах Серии А
  • В последних 5 играх – 12 забитых, 3 пропущенных (2.40/0.60)

Личные встречи
23% (9)
25% (10)
53% (21)
42
Забитых мячей
65
1.05
В среднем за матч
1.63
5:2
Крупнейшая победа
6:0
Самый результативный матч:  2:5
Самая крупная ничья:  3:3
Италия. Серия А, 28 тур
Наполи
2 : 1
09.03.2025
Фиорентина
Италия. Серия А, 19 тур
Фиорентина
0 : 3
04.01.2025
Наполи
Италия. Серия А, 37 тур
Фиорентина
2 : 2
17.05.2024
Наполи
Суперкубок Италии, 1/2 финала
Наполи
3 : 0
18.01.2024
Фиорентина
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
1 : 3
08.10.2023
Фиорентина
Италия. Серия А, 34 тур
Наполи
1 : 0
07.05.2023
Фиорентина
Италия. Серия А, 3 тур
Фиорентина
0 : 0
28.08.2022
Наполи
Италия. Серия А, 32 тур
Наполи
2 : 3
10.04.2022
Фиорентина
Италия. Кубок, 1/8 финала
Наполи
2 : 5
13.01.2022
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 2
03.10.2021
Наполи
Италия. Серия А, 37 тур
Фиорентина
0 : 2
16.05.2021
Наполи
Италия. Серия А, 18 тур
Наполи
6 : 0
17.01.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 20 тур
Наполи
0 : 2
18.01.2020
Фиорентина
Италия. Серия А, 1 тур
Фиорентина
3 : 4
24.08.2019
Наполи
Италия. Серия А, 23 тур
Фиорентина
0 : 0
09.02.2019
Наполи
Италия. Серия А, 4 тур
Наполи
1 : 0
15.09.2018
Фиорентина
Италия. Серия А, 35 тур
Фиорентина
3 : 0
29.04.2018
Наполи
Италия. Серия А, 16 тур
Наполи
0 : 0
10.12.2017
Фиорентина
Италия. Серия А, 37 тур
Наполи
4 : 1
20.05.2017
Фиорентина
Италия. Кубок, 1/4 финала
Наполи
1 : 0
24.01.2017
Фиорентина
Италия. Серия А, 18 тур
Фиорентина
3 : 3
22.12.2016
Наполи
Италия. Серия А, 27 тур
Фиорентина
1 : 1
29.02.2016
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
2 : 1
18.10.2015
Фиорентина
Италия. Серия А, 30 тур
Наполи
3 : 0
12.04.2015
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
0 : 1
09.11.2014
Наполи
Италия. Кубок, Финал
Фиорентина
1 : 3
03.05.2014
Наполи
Италия. Серия А, 29 тур
Наполи
0 : 1
23.03.2014
Фиорентина
Италия. Серия А, 10 тур
Фиорентина
1 : 2
30.10.2013
Наполи
Италия. Серия А, 21 тур
Фиорентина
1 : 1
20.01.2013
Наполи
Италия. Серия А, 2 тур
Наполи
2 : 1
02.09.2012
Фиорентина
Италия. Серия А, 24 тур
Фиорентина
0 : 3
17.02.2012
Наполи
Италия. Серия А, 5 тур
Наполи
0 : 0
24.09.2011
Фиорентина
Италия. Серия А, 20 тур
Наполи
0 : 0
15.01.2011
Фиорентина
Италия. Серия А, 1 тур
Фиорентина
1 : 1
29.08.2010
Наполи
Италия. Серия А, 28 тур
Наполи
1 : 3
13.03.2010
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
0 : 1
25.10.2009
Наполи
Италия. Серия А, 21 тур
Фиорентина
2 : 1
28.01.2009
Наполи
Италия. Серия А, 2 тур
Наполи
2 : 1
14.09.2008
Фиорентина
Италия. Серия А, 29 тур
Наполи
2 : 0
19.03.2008
Фиорентина
Италия. Серия А, 10 тур
Фиорентина
1 : 0
31.10.2007
Наполи
Показать все

Прогноз на матч

Команды находятся в хорошей форме, но «Наполи» выглядит более сбалансированной и уверенной. Отличная работа в защите, качественное завершение атак и отсутствие нагрузок в еврокубках дают преимущество гостям. «Фиорентина» способна создать моменты, особенно дома, но стабильность «Наполи» в обороне может снова сыграть решающую роль. Ожидаем осторожный сценарий с преимуществом гостей, но без разгрома.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Наполи» с форой (0) – коэффициент 1.80
  • Тотал меньше 3 голов – коэффициент 1.72

1.80
Победа «Наполи» с форой (0)
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Мещеряков Денис
Италия. Серия А Наполи Фиорентина
Рекомендуем
