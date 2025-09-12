На стадионе «Артемио Франки» встретятся «Фиорентина» и «Наполи» – команды, уверенно начавшие новый сезон Серии А. Обе показывают неплохие результаты, но подход к игре у них разный: «Фиорентина» делает ставку на вариативную атаку и контроль мяча, «Наполи» демонстрирует сбалансированность и надeжность в защите. Это противостояние может оказаться решающим для закрепления вверху таблицы в стартовой фазе чемпионата.

«Фиорентина»

Флорентийцы набрали хороший ход, не проигрывая в 4 последних матчах Серии А. Команда активно ротирует состав в связи с участием в Лиге конференций, но результативность сохраняется – 8 голов в 5 встречах (в среднем 1.60 за игру). Пропускает «Фиорентина» немного – 4 мяча в 5 играх (0.80 в среднем), что подтверждает улучшенную оборонительную дисциплину. Однако в последнем туре сыграли 0:0 с «Торино», что может указывать на лeгкий спад или усталость после еврокубков.

«Наполи»

Гости идут на серии из пяти побед подряд, включая три матча в Серии А. В обороне у команды полный порядок – 0 пропущенных в трeх турах чемпионата. Средняя результативность – 2.40 гола за игру, а общее число пропущенных мячей за 5 встреч – всего 3 (0.60 в среднем). «Наполи» уверенно разобрался с «Сассуоло» (2:0) и «Кальяри» (1:0), демонстрируя зрелый, прагматичный футбол без лишнего риска.

Факты о командах

«Фиорентина»

Не проигрывает в 4 последних матчах Серии А

В последних 5 играх – 8 забитых, 4 пропущенных (1.60/0.80)

Участвует в Лиге конференций, где активно ротирует состав

«Наполи»

Побеждает в 5 последних матчах

Не пропускает в 4 последних матчах Серии А

В последних 5 играх – 12 забитых, 3 пропущенных (2.40/0.60)

Прогноз на матч

Команды находятся в хорошей форме, но «Наполи» выглядит более сбалансированной и уверенной. Отличная работа в защите, качественное завершение атак и отсутствие нагрузок в еврокубках дают преимущество гостям. «Фиорентина» способна создать моменты, особенно дома, но стабильность «Наполи» в обороне может снова сыграть решающую роль. Ожидаем осторожный сценарий с преимуществом гостей, но без разгрома.

Рекомендованные ставки