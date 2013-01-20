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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Наполи
Фиорентина - Наполи: обзор матча 20 января 2013
Фиорентина
20.01.2013, воскресенье, 15:30
Италия. Серия А, 21 тур
1 : 1
Завершен
Наполи
33'
Ф. Ронкалья
42'
Э. Кавани
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Наполи
Замена
А. Льяич
️️️️
Л. Тони
85'
Замена
Н. Томович
️️️️
М. Паскуаль
82'
Замена
Д. Мильяччо
️️️️
Ромуло
77'
70'
Замена
Л. Инсинье
️️️️
А. Гамберини
56'
Замена
Б. Джемаили
️️️️
В. Бехрами
42'
ГОЛ! 1:1!
Э. Кавани
Пас отдал
М. Гамшик
Желтая карточка
Гонсало
37'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Ронкалья
33'
Желтая карточка
С. Савич
28'
26'
Желтая карточка
Г. Инлер
Желтая карточка
Л. Тони
25'
17'
Желтая карточка
А. Гамберини
13'
Желтая карточка
В. Бехрами
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
33
Нето
ВР
2
Гонсало
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
21
Мануэль Паскуаль
(К)
ЛП
20
Альберто Аквилани
ЦП
49
Ромуло
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
18
Лука Тони
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЛЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ПЗ
18
Камило Суньига
ЛП
88
Гекхан Инлер
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
17
Марек Гамшик
(К)
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Фиорентина
2
Эмилиано Вивиано
ВР
21
Кристиано Лупателли
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
19
Кристиан Льяма
ЛП
7
Давид Писарро
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
22
Адем Льяич
АП
8
Джулио Мильяччо
ПП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Наполи
21
Антонио Розати
ВР
25
Бруно Увини
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
2
Джанлука Грава
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
33
Марко Донадель
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
3-5-2
33
Нето
2
Гонсало
15
Савич
14
Ронкалья
21
Паскуаль
20
Аквилани
49
Ромуло
6
Валеро
7
Куадрадо
9
Йоветич
18
Тони
3-5-2
16
Де Санктис
14
Кампаньяро
3
Бритос
5
Гамберини
11
Маджо
88
Инлер
85
Бехрами
17
Гамшик
18
Суньига
21
Пандев
10
Кавани
21
Паскуаль
4
Томович
4
Томович
21
Паскуаль
18
Тони
22
Льяич
22
Льяич
18
Тони
49
Ромуло
8
Мильяччо
8
Мильяччо
49
Ромуло
85
Бехрами
21
Джемаили
21
Джемаили
85
Бехрами
5
Гамберини
10
Инсинье
10
Инсинье
5
Гамберини
Остались в запасе
Фиорентина
Наполи
2
Эмилиано Вивиано
ВР
21
Кристиано Лупателли
ВР
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
19
Кристиан Льяма
ЛП
7
Давид Писарро
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
25
Бруно Увини
ЦЗ
21
Антонио Розати
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
2
Джанлука Грава
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
33
Марко Донадель
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
2
Эмилиано Вивиано
ВР
21
Кристиано Лупателли
ВР
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
19
Кристиан Льяма
ЛП
7
Давид Писарро
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Остались в запасе
25
Бруно Увини
ЦЗ
21
Антонио Розати
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
2
Джанлука Грава
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
33
Марко Донадель
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Фиорентина - Наполи
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Мауро Бергонци
(Генуя)
Стадион:
Артемио Франки
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 15:25 (прямая)
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