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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Наполи
Фиорентина - Наполи: обзор матча 28 августа 2022
Фиорентина
28.08.2022, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 3 тур
0 : 0
Завершен
Наполи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фиорентина - Наполи
90'
+3
Желтая карточка
Т. Н'Домбеле
90'
Желтая карточка
Д. Распадори
Замена
А. Терзич
️️️️
К. Бираги
80'
Замена
Р. Сапонара
️️️️
Р. Соттиль
80'
78'
Замена
Д. Симеоне
️️️️
В. Осимхен
78'
Замена
Т. Н'Домбеле
️️️️
С. Лоботка
71'
Замена
М. Политано
️️️️
И. Лосано
Замена
Игор
️️️️
Л. Мартинес
69'
Замена
Ю. Мале
️️️️
Д. Бонавентура
69'
Желтая карточка
Л. Йович
68'
61'
Замена
Д. Распадори
️️️️
Х. Кварацхелия
61'
Замена
Э. Эльмас
️️️️
П. Зелински
Желтая карточка
Л. Мартинес
60'
Замена
К. Куаме
️️️️
Н. Иконе
59'
3'
Желтая карточка
Ф. Ангисса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
17
Додо
ПЗ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
72
Антонин Барак
АП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
20
Петр Зелински
ЦП
11
Ирвинг Лосано
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Фиорентина
31
Микеле Черофолини
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
3
Алекса Терзич
ЛЗ
44
Игор
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
14
Юссеф Мале
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
8
Кристиан Куаме
ЦФ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Наполи
12
Давиде Марфелла
ВР
46
Сальваторе Сиригу
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
21
Маттео Политано
ПВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
4-2-3-1
95
Голлини
3
Бираги
31
Миленкович
28
Мартинес
17
Додо
7
Бонавентура
4
Амрабат
23
Соттиль
72
Барак
93
Иконе
9
Йович
4-3-2-1
1
Мерет
22
Ди Лоренцо
13
Ррахмани
3
Мин-Джэ
6
Мариу Руй
99
Ангисса
68
Лоботка
20
Зелински
11
Лосано
7
Кварацхелия
45
Осимхен
3
Бираги
3
Терзич
3
Терзич
3
Бираги
28
Мартинес
44
Игор
44
Игор
28
Мартинес
7
Бонавентура
14
Мале
14
Мале
7
Бонавентура
23
Соттиль
17
Сапонара
17
Сапонара
23
Соттиль
93
Иконе
8
Куаме
8
Куаме
93
Иконе
68
Лоботка
22
Н'Домбеле
22
Н'Домбеле
68
Лоботка
20
Зелински
99
Эльмас
99
Эльмас
20
Зелински
11
Лосано
21
Политано
21
Политано
11
Лосано
7
Кварацхелия
18
Распадори
18
Распадори
7
Кварацхелия
45
Осимхен
18
Симеоне
18
Симеоне
45
Осимхен
Остались в запасе
Фиорентина
Наполи
31
Микеле Черофолини
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
24
Марко Бенасси
ЦП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
12
Давиде Марфелла
ВР
46
Сальваторе Сиригу
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
24
Алессио Дзербин
ЛВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
31
Микеле Черофолини
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
24
Марко Бенасси
ЦП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
19
Артур Кабрал
ЦФ
Остались в запасе
12
Давиде Марфелла
ВР
46
Сальваторе Сиригу
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
24
Алессио Дзербин
ЛВ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Фиорентина - Наполи
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Информация о матче
Стадион:
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