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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Фиорентина
Наполи - Фиорентина: обзор матча 02 сентября 2012
Наполи
02.09.2012, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 2 тур
2 : 1
Завершен
Фиорентина
55'
Б. Валеро (АГ)
75'
Б. Джемаили
87'
С. Йоветич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Фиорентина
Замена
М. Донадель
️️️️
М. Гамшик
90'
87'
ГОЛ! 2:1!
С. Йоветич
Пас отдал
А. Льяич
85'
Замена
Х. Сеферович
️️️️
Ромуло
Желтая карточка
П. Каннаваро
81'
Замена
Э. Варгас
️️️️
Л. Инсинье
81'
76'
Замена
М. Фернандес
️️️️
М. Паскуаль
ГОЛ! 2:0!
Б. Джемаили
75'
69'
Замена
А. Льяич
️️️️
М. Эль-Хамдауи
57'
Желтая карточка
Н. Томович
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Б. Валеро
55'
Замена
Г. Инлер
️️️️
В. Бехрами
52'
Желтая карточка
Э. Кавани
44'
37'
Желтая карточка
Ф. Ронкалья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
85
Валон Бехрами
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Фиорентина
2
Эмилиано Вивиано
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
49
Ромуло
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
7
Давид Писарро
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
77
Мунир Эль-Хамдауи
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Наполи
13
Роберто Коломбо
ВР
21
Антонио Розати
ВР
25
Бруно Увини
ЦЗ
2
Джанлука Грава
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
33
Марко Донадель
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Фиорентина
21
Кристиано Лупателли
ВР
33
Нето
ВР
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
19
Кристиан Льяма
ЛП
14
Матиас Фернандес
ЦП
83
Рубен Оливера
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
22
Адем Льяич
АП
8
Джулио Мильяччо
ПП
9
Харис Сеферович
ЦФ
3-5-1-1
16
Де Санктис
14
Кампаньяро
3
Бритос
28
Каннаваро
18
Суньига
85
Бехрами
21
Джемаили
17
Гамшик
11
Маджо
10
Инсинье
10
Кавани
4-4-2
2
Вивиано
14
Ронкалья
2
Гонсало
4
Томович
21
Паскуаль
7
Куадрадо
6
Валеро
7
Писарро
49
Ромуло
77
Эль-Хамдауи
9
Йоветич
85
Бехрами
88
Инлер
88
Инлер
85
Бехрами
17
Гамшик
33
Донадель
33
Донадель
17
Гамшик
10
Инсинье
11
Варгас
11
Варгас
10
Инсинье
21
Паскуаль
14
Фернандес
14
Фернандес
21
Паскуаль
77
Эль-Хамдауи
22
Льяич
22
Льяич
77
Эль-Хамдауи
49
Ромуло
9
Сеферович
9
Сеферович
49
Ромуло
Остались в запасе
Наполи
Фиорентина
25
Бруно Увини
ЦЗ
13
Роберто Коломбо
ВР
21
Антонио Розати
ВР
2
Джанлука Грава
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
21
Кристиано Лупателли
ВР
33
Нето
ВР
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
19
Кристиан Льяма
ЛП
83
Рубен Оливера
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
25
Бруно Увини
ЦЗ
13
Роберто Коломбо
ВР
21
Антонио Розати
ВР
2
Джанлука Грава
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
Остались в запасе
21
Кристиано Лупателли
ВР
33
Нето
ВР
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
19
Кристиан Льяма
ЛП
83
Рубен Оливера
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Наполи - Фиорентина
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Дамато
(Барлетта)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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