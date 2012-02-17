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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Наполи
Фиорентина - Наполи: обзор матча 17 февраля 2012
Фиорентина
17.02.2012, пятница, 23:45
Италия. Серия А, 24 тур
0 : 3
Завершен
Наполи
3'
Э. Кавани
55'
Э. Кавани
90+2'
Э. Лавесси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Наполи
+2
ГОЛ! 0:3!
Э. Лавесси
Пас отдал
Д. Грава
Замена
А. Черчи
️️️️
Х. Варгас
Замена
Г. Пандев
️️️️
Э. Кавани
Желтая карточка
А. Розати
Замена
В. Гаргано
️️️️
М. Гамшик
Замена
М. Маркьонни
️️️️
Р. Оливера
ГОЛ! 0:2!
Э. Кавани
Пас отдал
М. Гамшик
Замена
А. Салифу
️️️️
В. Бехрами
Желтая карточка
Амаури
+5
Желтая карточка
Р. Оливера
+2
Желтая карточка
М. Бритос
Желтая карточка
М. Гамшик
12'
Замена
Д. Грава
️️️️
У. Кампаньяро
ГОЛ! 0:1!
Э. Кавани
Пас отдал
М. Гамшик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Артур Боруц
ВР
14
Чезаре Натали
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
83
Рубен Оливера
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Наполи
21
Антонио Розати
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
17
Марек Гамшик
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Фиорентина
33
Нето
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
20
Амиду Салифу
ЦП
49
Ромуло
ЦП
22
Адем Льяич
АП
32
Марко Маркьонни
ПП
7
Алессио Черчи
ЦФ
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
2
Джанлука Грава
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
6
Якопо Дези
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
4-4-2
1
Боруц
14
Натали
22
Настасич
5
Гамберини
6
Кассани
11
Варгас
18
Монтоливо
85
Бехрами
83
Оливера
11
Амаури
9
Йоветич
3-5-2
21
Розати
28
Каннаваро
3
Бритос
14
Кампаньяро
11
Маджо
17
Гамшик
21
Джемаили
88
Инлер
3
Доссена
22
Лавесси
10
Кавани
85
Бехрами
20
Салифу
20
Салифу
85
Бехрами
83
Оливера
32
Маркьонни
32
Маркьонни
83
Оливера
11
Варгас
7
Черчи
7
Черчи
11
Варгас
14
Кампаньяро
2
Грава
2
Грава
14
Кампаньяро
17
Гамшик
5
Гаргано
5
Гаргано
17
Гамшик
10
Кавани
21
Пандев
21
Пандев
10
Кавани
Остались в запасе
Фиорентина
Наполи
33
Нето
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
49
Ромуло
ЦП
22
Адем Льяич
АП
Главный тренер
Делио Росси
16
Морган Де Санктис
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
6
Якопо Дези
ЦП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
33
Нето
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
49
Ромуло
ЦП
22
Адем Льяич
АП
Остались в запасе
16
Морган Де Санктис
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
6
Якопо Дези
ЦП
Главный тренер
Делио Росси
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Фиорентина - Наполи
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
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