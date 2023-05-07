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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Фиорентина
Наполи - Фиорентина: обзор матча 07 мая 2023
Наполи
07.05.2023, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 34 тур
1 : 0
Завершен
Фиорентина
72'
В. Осимхен (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Наполи - Фиорентина
Замена
А. Дзербин
️️️️
Э. Эльмас
84'
Замена
Д. Симеоне
️️️️
В. Осимхен
78'
75'
Замена
Р. Сапонара
️️️️
Р. Соттиль
75'
Замена
К. Куаме
️️️️
С. Амрабат
ГОЛ с пенальти! 1:0!
В. Осимхен
72'
66'
Замена
Р. Мандрагора
️️️️
А. Дункан
66'
Замена
Г. Кастровилли
️️️️
Д. Бонавентура
Пенальти не реализован!
В. Осимхен
48'
46'
Замена
Л. Венути
️️️️
Додо
Замена
С. Лоботка
️️️️
Д. Демме
46'
Замена
П. Зелински
️️️️
Д. Распадори
46'
Замена
Х. Кварацхелия
️️️️
И. Лосано
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
11
Ирвинг Лосано
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
44
Игор
ЦЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
17
Додо
ПЗ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
4
Софиан Амрабат
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Наполи
12
Давиде Марфелла
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
15
Жуан
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
98
Карим Зедадка
ЛВ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
68
Станислав Лоботка
ЦП
20
Петр Зелински
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Фиорентина
40
Томмазо Ваннукки
ВР
31
Микеле Черофолини
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
8
Роландо Мандрагора
ОП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
72
Антонин Барак
АП
17
Риккардо Сапонара
АП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
4-2-2-2
95
Голлини
17
Оливера
3
Мин-Джэ
5
Эстигард
22
Ди Лоренцо
99
Ангисса
6
Демме
99
Эльмас
11
Лосано
18
Распадори
45
Осимхен
4-3-2-1
1
Террачиано
17
Додо
44
Игор
31
Миленкович
3
Терзич
4
Амрабат
32
Дункан
7
Бонавентура
23
Соттиль
31
Гонсалес
9
Йович
6
Демме
68
Лоботка
68
Лоботка
6
Демме
18
Распадори
20
Зелински
20
Зелински
18
Распадори
99
Эльмас
24
Дзербин
24
Дзербин
99
Эльмас
11
Лосано
7
Кварацхелия
7
Кварацхелия
11
Лосано
45
Осимхен
18
Симеоне
18
Симеоне
45
Осимхен
17
Додо
5
Венути
5
Венути
17
Додо
32
Дункан
8
Мандрагора
8
Мандрагора
32
Дункан
7
Бонавентура
8
Кастровилли
8
Кастровилли
7
Бонавентура
23
Соттиль
17
Сапонара
17
Сапонара
23
Соттиль
4
Амрабат
8
Куаме
8
Куаме
4
Амрабат
Остались в запасе
Наполи
Фиорентина
12
Давиде Марфелла
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
15
Жуан
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
98
Карим Зедадка
ЛВ
21
Маттео Политано
ПВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
40
Томмазо Ваннукки
ВР
31
Микеле Черофолини
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
42
Алессандро Бьянко
ЦП
72
Антонин Барак
АП
7
Йосип Брекало
ЛВ
93
Нанитамо Иконе
ПВ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
12
Давиде Марфелла
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
15
Жуан
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
98
Карим Зедадка
ЛВ
21
Маттео Политано
ПВ
Остались в запасе
40
Томмазо Ваннукки
ВР
31
Микеле Черофолини
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
42
Алессандро Бьянко
ЦП
72
Антонин Барак
АП
7
Йосип Брекало
ЛВ
93
Нанитамо Иконе
ПВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Наполи - Фиорентина
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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