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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Фиорентина
Наполи - Фиорентина: обзор матча 15 января 2011
Наполи
15.01.2011, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 20 тур
0 : 0
Завершен
Фиорентина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Фиорентина
Желтая карточка
У. Кампаньяро
Замена
Н. Думитру
️️️️
М. Пациенца
Замена
М. Болатти
️️️️
А. Льяич
Замена
Х. Бабакар
️️️️
А. Джилардино
Замена
М. Маркьонни
️️️️
Р. Монтоливо
Замена
Х. Йебда
️️️️
Х. Соса
Замена
С. Ароника
️️️️
Д. Грава
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
2
Джанлука Грава
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Фиорентина
1
Артур Боруц
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
3
Пер Кролдруп
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
11
Марио Сантана
ЛП
33
Марко Донадель
ЦП
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
22
Адем Льяич
АП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Наполи
0
Дженнаро Йеццо
ВР
25
Санчес Крибари
ЦЗ
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
3
Луиджи Витале
ЛП
18
Камило Суньига
ЛП
8
Хассан Йебда
ЦП
12
Николао Думитру
ЦФ
Фиорентина
90
Андреа Секулин
ВР
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
14
Кристиано Дзанетти
ЦП
23
Марио Болатти
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
15
Хума Бабакар
ЦФ
3-5-2
16
Де Санктис
14
Кампаньяро
28
Каннаваро
2
Грава
3
Доссена
5
Гаргано
7
Соса
24
Пациенца
11
Маджо
22
Лавесси
10
Кавани
4-4-1-1
1
Боруц
29
Де Сильвестри
3
Кролдруп
5
Гамберини
21
Паскуаль
33
Донадель
10
Д'Агостино
18
Монтоливо
11
Сантана
22
Льяич
19
Джилардино
2
Грава
6
Ароника
6
Ароника
2
Грава
7
Соса
8
Йебда
8
Йебда
7
Соса
24
Пациенца
12
Думитру
12
Думитру
24
Пациенца
22
Льяич
23
Болатти
23
Болатти
22
Льяич
18
Монтоливо
32
Маркьонни
32
Маркьонни
18
Монтоливо
19
Джилардино
15
Бабакар
15
Бабакар
19
Джилардино
Остались в запасе
Наполи
Фиорентина
0
Дженнаро Йеццо
ВР
25
Санчес Крибари
ЦЗ
3
Луиджи Витале
ЛП
18
Камило Суньига
ЛП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
90
Андреа Секулин
ВР
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
14
Кристиано Дзанетти
ЦП
Главный тренер
Синиша Михайлович
Остались в запасе
0
Дженнаро Йеццо
ВР
25
Санчес Крибари
ЦЗ
3
Луиджи Витале
ЛП
18
Камило Суньига
ЛП
Остались в запасе
90
Андреа Секулин
ВР
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
14
Кристиано Дзанетти
ЦП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Синиша Михайлович
Статистика матча Наполи - Фиорентина
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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