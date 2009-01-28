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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Наполи
Фиорентина - Наполи: обзор матча 28 января 2009
Фиорентина
28.01.2009, среда, 22:30
Италия. Серия А, 21 тур
2 : 1
Завершен
Наполи
47'
М. Сантана
79'
Р. Монтоливо
49'
Л. Витале
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Наполи
Замена
А. Руссотто
️️️️
М. Больячино
ГОЛ! 2:1!
Р. Монтоливо
Желтая карточка
Д. Комотто
Замена
Ф. Монтервино
️️️️
М. Пациенца
Замена
️️️️
Ф. Семиоли
Замена
М. Паскуаль
️️️️
М. Гобби
Желтая карточка
Ж. Заири
ГОЛ! 1:1!
Л. Витале
ГОЛ! 1:0!
М. Сантана
Замена
Э. Бонаццоли
️️️️
С. Йоветич
Замена
️️️️
М. Джанельо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Себастьян Фрей
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
11
Жаоад Заири
ПЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
11
Марио Сантана
ЛП
30
Фелипе Мело
ОП
33
Марко Донадель
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Наполи
33
Маттео Джанельо
ВР
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
3
Луиджи Витале
ЛП
26
Мануэле Блази
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
54
Мариано Больячино
АП
11
Кристиан Маджо
ПП
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
17
Марсело Салайета
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Фиорентина
30
Марко Сторари
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
24
Никола Гулан
ЛЗ
77
Франко Семиоли
ПП
32
Эмилиано Бонаццоли
ЦФ
Наполи
2
Джанлука Грава
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
4
Франческо Монтервино
ЦП
11
Андреа Руссотто
ЦФ
19
Херман Денис
ЦФ
4-1-3-2
1
Фрей
11
Заири
5
Гамберини
18
Гобби
16
Комотто
30
Мело
11
Сантана
18
Монтоливо
33
Донадель
19
Джилардино
9
Йоветич
3-4-1-2
33
Джанельо
33
Ринаудо
28
Каннаваро
6
Ароника
11
Маджо
26
Блази
24
Пациенца
3
Витале
54
Больячино
17
Салайета
22
Лавесси
9
Йоветич
32
Бонаццоли
32
Бонаццоли
9
Йоветич
18
Гобби
21
Паскуаль
21
Паскуаль
18
Гобби
77
Семиоли
77
Семиоли
54
Больячино
11
Руссотто
11
Руссотто
54
Больячино
24
Пациенца
4
Монтервино
4
Монтервино
24
Пациенца
Остались в запасе
Фиорентина
Наполи
30
Марко Сторари
ВР
24
Никола Гулан
ЛЗ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
2
Джанлука Грава
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
19
Херман Денис
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
24
Никола Гулан
ЛЗ
Остались в запасе
2
Джанлука Грава
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
19
Херман Денис
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Статистика матча Фиорентина - Наполи
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Артемио Франки
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