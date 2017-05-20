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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Фиорентина
Наполи - Фиорентина: обзор матча 20 мая 2017
Наполи
20.05.2017, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 37 тур
4 : 1
Завершен
Фиорентина
8'
К. Кулибали
36'
Л. Инсинье
57'
Д. Мертенс
64'
Д. Мертенс
60'
Й. Иличич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Фиорентина
81'
Замена
Р. Сапонара
️️️️
Н. Калинич
Замена
Л. Паволетти
️️️️
Д. Мертенс
79'
Замена
А. Диавара
️️️️
Жоржиньо
69'
Замена
М. Рог
️️️️
М. Гамшик
65'
ГОЛ! 4:1!
Д. Мертенс
64'
60'
ГОЛ! 3:1!
Й. Иличич
58'
Желтая карточка
М. Весино
ГОЛ! 3:0!
Д. Мертенс
57'
54'
Замена
К. Тельо
️️️️
С. Кристофоро
54'
Замена
Х. Бабакар
️️️️
М. Оливера
Желтая карточка
К. Кулибали
49'
Желтая карточка
Р. Альбиоль
43'
ГОЛ! 2:0!
Л. Инсинье
36'
ГОЛ! 1:0!
К. Кулибали
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
21
Жоржиньо
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
7
Петр Зелински
ПП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
7
Хосе Кальехон
РФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Фиорентина
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
2
Гонсало
ЦЗ
15
Максимильяно Оливера
ЦЗ
15
Матиас Весино
ЛП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
47
Милан Бадель
ПП
10
Федерико Бернардески
ПВ
72
Йосип Иличич
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Наполи
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
26
Марко Рог
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Фиорентина
57
Марко Спортиелло
ВР
22
Бартломей Дронговски
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
13
Карлос Сальседо
ЦЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
27
Фабио Майстро
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
17
Риккардо Сапонара
АП
15
Хума Бабакар
ЦФ
9
Ян Млакар
ЦФ
4-3-1-2
25
Рейна
13
Гулам
3
Кулибали
39
Альбиоль
4
Хюсай
21
Жоржиньо
17
Гамшик
7
Зелински
10
Инсинье
10
Мертенс
7
Кальехон
4-3-1-2
16
Тэтэрушану
87
Де Майо
2
Гонсало
15
Оливера
4
Томович
47
Бадель
41
Кристофоро
15
Весино
10
Бернардески
9
Калинич
72
Иличич
21
Жоржиньо
24
Диавара
24
Диавара
21
Жоржиньо
17
Гамшик
26
Рог
26
Рог
17
Гамшик
10
Мертенс
30
Паволетти
30
Паволетти
10
Мертенс
9
Калинич
17
Сапонара
17
Сапонара
9
Калинич
41
Кристофоро
37
Тельо
37
Тельо
41
Кристофоро
15
Оливера
15
Бабакар
15
Бабакар
15
Оливера
Остались в запасе
Наполи
Фиорентина
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
27
Фабио Майстро
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
14
Федерико Кьеза
ЛВ
57
Марко Спортиелло
ВР
22
Бартломей Дронговски
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
13
Карлос Сальседо
ЦЗ
9
Ян Млакар
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Остались в запасе
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Остались в запасе
27
Фабио Майстро
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
14
Федерико Кьеза
ЛВ
57
Марко Спортиелло
ВР
22
Бартломей Дронговски
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
13
Карлос Сальседо
ЦЗ
9
Ян Млакар
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Паоло Ваноли
Статистика матча Наполи - Фиорентина
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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