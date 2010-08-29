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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Наполи
Фиорентина - Наполи: обзор матча 29 августа 2010
Фиорентина
29.08.2010, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 1 тур
1 : 1
Завершен
Наполи
49'
Г. Д'Агостино
7'
Э. Кавани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Наполи
Замена
К. Лукарелли
️️️️
Э. Лавесси
Замена
Д. Грава
️️️️
А. Доссена
Замена
Х. Бабакар
️️️️
А. Джилардино
Замена
К. Суньига
️️️️
Э. Кавани
Желтая карточка
К. Дзанетти
Желтая карточка
М. Гамшик
Вторая желтая
М. Блази
Замена
А. Черчи
️️️️
Г. Д'Агостино
Желтая карточка
У. Кампаньяро
Красная карточка
Х. Варгас
Желтая карточка
Э. Кавани
Желтая карточка
М. Блази
ГОЛ! 1:1!
Г. Д'Агостино
Желтая карточка
Э. Лавесси
Желтая карточка
П. Кролдруп
15'
ГОЛ! 0:1!
Э. Кавани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Себастьян Фрей
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
3
Пер Кролдруп
ЦЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
14
Кристиано Дзанетти
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
17
Марек Гамшик
ЦП
26
Мануэле Блази
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Фиорентина
1
Артур Боруц
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
33
Марко Донадель
ЦП
22
Адем Льяич
АП
7
Алессио Черчи
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Наполи
0
Дженнаро Йеццо
ВР
2
Джанлука Грава
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
18
Камило Суньига
ЛП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
0
Камилло Сиано
ЦФ
99
Кристиано Лукарелли
ЦФ
4-5-1
1
Фрей
21
Паскуаль
3
Кролдруп
14
Натали
29
Де Сильвестри
11
Варгас
14
Дзанетти
18
Монтоливо
10
Д'Агостино
32
Маркьонни
19
Джилардино
3-5-2
16
Де Санктис
28
Каннаваро
14
Кампаньяро
6
Ароника
11
Маджо
17
Гамшик
26
Блази
5
Гаргано
3
Доссена
22
Лавесси
10
Кавани
10
Д'Агостино
7
Черчи
7
Черчи
10
Д'Агостино
19
Джилардино
15
Бабакар
15
Бабакар
19
Джилардино
3
Доссена
2
Грава
2
Грава
3
Доссена
10
Кавани
18
Суньига
18
Суньига
10
Кавани
22
Лавесси
99
Лукарелли
99
Лукарелли
22
Лавесси
Остались в запасе
Фиорентина
Наполи
1
Артур Боруц
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
33
Марко Донадель
ЦП
22
Адем Льяич
АП
Главный тренер
Синиша Михайлович
0
Камилло Сиано
ЦФ
0
Дженнаро Йеццо
ВР
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
1
Артур Боруц
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
33
Марко Донадель
ЦП
22
Адем Льяич
АП
Остались в запасе
0
Камилло Сиано
ЦФ
0
Дженнаро Йеццо
ВР
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
Главный тренер
Синиша Михайлович
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Фиорентина - Наполи
2
1
1
5
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Джервазони
(Мантуя)
Стадион:
Артемио Франки
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