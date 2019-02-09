Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Наполи
Фиорентина - Наполи: обзор матча 09 февраля 2019
Фиорентина
09.02.2019, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 23 тур
0 : 0
Завершен
Наполи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Наполи
90'
Желтая карточка
Н. Максимович
72'
Желтая карточка
Ф. Гулам
57'
Желтая карточка
П. Зелински
54'
Желтая карточка
Х. Кальехон
Желтая карточка
Ж. Верету
50'
Желтая карточка
Б. Дабо
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
40
Альбан Лафон
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
6
Брайан Дабо
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
8
Жерсон
ЦП
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
7
Петр Зелински
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
25
Аллан
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
14
Витор Уго
ЦЗ
23
Кристиан Нергор
ЦП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
1
Орестис Карнезис
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
90
Симоне Верди
АП
96
Адам Унас
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
3-2-3-1-1
40
Лафон
11
Чеккерини
2
Пеццелла
17
Ганцко
3
Бираги
6
Фернандес
6
Дабо
17
Верету
8
Жерсон
14
Кьеза
10
Муриэль
4-3-1-2
1
Мерет
4
Хюсай
52
Максимович
3
Кулибали
6
Мариу Руй
7
Зелински
8
Руис
25
Аллан
10
Инсинье
7
Кальехон
10
Мертенс
Остались в запасе
Фиорентина
Наполи
1
Пьетро Террачиано
ВР
14
Витор Уго
ЦЗ
23
Кристиан Нергор
ЦП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
1
Давид Оспина
ВР
1
Орестис Карнезис
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
90
Симоне Верди
АП
96
Адам Унас
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
1
Пьетро Террачиано
ВР
14
Витор Уго
ЦЗ
23
Кристиан Нергор
ЦП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
1
Орестис Карнезис
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
90
Симоне Верди
АП
96
Адам Унас
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Фиорентина - Наполи
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
Новости команд
Все
Фиорентина
Наполи
Серия А: шансы «Наполи» и «Торино» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 10:53
Форвард Дании отпраздновал разгром Португалии фирменным кличем Роналду
15 ноября
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
6 ноября
3
«Сассуоло» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Серия А Италия: шансы «Сассуоло» и «Фиорентины» на победу в матче 10 тура
1 ноября
Серия А: шансы «Наполи» и «Торино» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 10:53
Форвард Дании отпраздновал разгром Португалии фирменным кличем Роналду
15 ноября
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+