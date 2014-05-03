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Расписание матчей
Италия. Кубок
Фиорентина - Наполи
Фиорентина - Наполи: обзор матча 03 мая 2014
Фиорентина
03.05.2014, суббота, 23:45
Италия. Кубок, Финал
1 : 3
Завершен
Наполи
26'
Х. Варгас
11'
Л. Инсинье
15'
Л. Инсинье
90+1'
Д. Мертенс
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Фиорентина - Наполи
90'
+1
ГОЛ! 1:3!
Д. Мертенс
Пас отдал
Х. Кальехон
Замена
А. Матри
️️️️
А. Аквилани
80'
79'
Замена
В. Бехрами
️️️️
Л. Инсинье
78'
Вторая желтая
Г. Инлер
76'
Желтая карточка
Л. Инсинье
69'
Замена
Г. Пандев
️️️️
Г. Игуаин
62'
Замена
Д. Мертенс
️️️️
М. Гамшик
Замена
М. Фернандес
️️️️
М. Паскуаль
55'
50'
Желтая карточка
Г. Инлер
Желтая карточка
Н. Томович
48'
Желтая карточка
Й. Иличич
37'
32'
Желтая карточка
Р. Альбиоль
ГОЛ! 1:2!
Х. Варгас
26'
15'
ГОЛ! 0:2!
Л. Инсинье
Пас отдал
Г. Игуаин
11'
ГОЛ! 0:1!
Л. Инсинье
Пас отдал
М. Гамшик
Желтая карточка
Б. Валеро
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
33
Нето
ВР
21
Мануэль Паскуаль
(К)
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
4
Ненад Томович
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
6
Борха Валеро
ОП
20
Альберто Аквилани
ЦП
7
Давид Писарро
ЦП
17
Хоакин
ПВ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
3
Энрике
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
88
Гекхан Инлер
ОП
21
Жоржиньо
ОП
17
Марек Гамшик
(К)
ЦП
7
Хосе Кальехон
ПП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Фиорентина
21
Антонио Розати
ВР
5
Марвин Комппер
ЦЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
88
Марко Бакич
ЦП
90
Массимо Амброзини
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
28
Андерсон
ЦП
10
Рафал Вольски
ЦП
10
Ридер
ЦФ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Наполи
12
Антонио Доблас
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
18
Камило Суньига
ЛП
21
Блерим Джемаили
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
21
Горан Пандев
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
4-1-3-1-1
33
Нето
21
Паскуаль
2
Гонсало
15
Савич
4
Томович
6
Валеро
11
Варгас
7
Писарро
20
Аквилани
17
Хоакин
72
Иличич
4-2-2-1-1
25
Рейна
3
Энрике
39
Альбиоль
6
Фернандес
13
Гулам
88
Инлер
21
Жоржиньо
7
Кальехон
17
Гамшик
10
Инсинье
9
Игуаин
21
Паскуаль
14
Фернандес
14
Фернандес
21
Паскуаль
20
Аквилани
21
Матри
21
Матри
20
Аквилани
10
Инсинье
85
Бехрами
85
Бехрами
10
Инсинье
9
Игуаин
21
Пандев
21
Пандев
9
Игуаин
17
Гамшик
10
Мертенс
10
Мертенс
17
Гамшик
Остались в запасе
Фиорентина
Наполи
21
Антонио Розати
ВР
5
Марвин Комппер
ЦЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
88
Марко Бакич
ЦП
90
Массимо Амброзини
ЦП
28
Андерсон
ЦП
10
Рафал Вольски
ЦП
10
Ридер
ЦФ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
12
Антонио Доблас
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
18
Камило Суньига
ЛП
21
Блерим Джемаили
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
21
Антонио Розати
ВР
5
Марвин Комппер
ЦЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
88
Марко Бакич
ЦП
90
Массимо Амброзини
ЦП
28
Андерсон
ЦП
10
Рафал Вольски
ЦП
10
Ридер
ЦФ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Остались в запасе
12
Антонио Доблас
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
18
Камило Суньига
ЛП
21
Блерим Джемаили
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Фиорентина - Наполи
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 22:55 (прямая)
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