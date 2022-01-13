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Расписание матчей
Италия. Кубок
Наполи - Фиорентина
Наполи - Фиорентина: обзор матча 13 января 2022
Наполи
13.01.2022, четверг, 20:00
Италия. Кубок, 1/8 финала
2 : 5
Завершен
Фиорентина
44'
Д. Мертенс
90+5'
А. Петанья
41'
Д. Влахович
57'
К. Бираги
105+1'
Л. Венути
108'
К. Пентек
119'
Ю. Мале
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Наполи - Фиорентина
119'
ГОЛ! 2:5!
Ю. Мале
108'
ГОЛ! 2:4!
К. Пентек
Пас отдал
Л. Венути
105'
+1
ГОЛ! 2:3!
Л. Венути
Пас отдал
Ю. Мале
Замена
Жуан
️️️️
А. Петанья
94'
91'
Замена
Игор
️️️️
М. Настасич
ГОЛ! 2:2!
А. Петанья
Пас отдал
Д. Мертенс
90'
+5
Вторая желтая
Ф. Руис
90'
+3
Замена
А. Киоффи
️️️️
С. Лоботка
90'
+1
89'
Замена
Д. Бонавентура
️️️️
Г. Кастровилли
89'
Замена
Н. Иконе
️️️️
Н. Гонсалес
Желтая карточка
А. Туанзебе
85'
Замена
К. Малку
️️️️
Ф. Гулам
85'
Красная карточка
И. Лосано
84'
Желтая карточка
Ф. Руис
77'
73'
Замена
К. Пентек
️️️️
Д. Влахович
Замена
И. Лосано
️️️️
М. Политано
64'
Замена
Ф. Руис
️️️️
Д. Демме
64'
59'
Желтая карточка
Г. Кастровилли
57'
ГОЛ! 1:2!
К. Бираги
Желтая карточка
А. Ррахмани
56'
46'
Замена
Ю. Мале
️️️️
Р. Сапонара
Замена
А. Мерет
️️️️
Д. Оспина
46'
45'
+4
Замена
П. Террачиано
️️️️
А. Дункан
45'
+2
Красная карточка
Б. Дронговски
ГОЛ! 1:1!
Д. Мертенс
Пас отдал
А. Петанья
44'
41'
ГОЛ! 0:1!
Д. Влахович
Пас отдал
Р. Сапонара
23'
Желтая карточка
А. Дункан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
99
Эльйиф Эльмас
ЛВ
6
Диего Демме
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
37
Андреа Петанья
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Фиорентина
1
Бартломей Дронговски
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
32
Альфред Дункан
ЦП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
17
Риккардо Сапонара
ПВ
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Наполи
16
Хуберт Идасяк
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
15
Жуан
ЦЗ
38
Давиде Костанцо
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
24
Кевин Малку
ПЗ
8
Фабиан Руис
ЦП
26
Антонио Вергара
АП
11
Ирвинг Лосано
ПВ
58
Антонио Киоффи
ЦФ
Фиорентина
21
Антонио Розати
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
44
Игор
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
14
Юссеф Мале
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
4-2-2-2
1
Оспина
13
Гулам
13
Ррахмани
4
Туанзебе
22
Ди Лоренцо
6
Демме
68
Лоботка
99
Эльмас
21
Политано
10
Мертенс
37
Петанья
4-1-2-2-1
1
Дронговски
5
Венути
31
Миленкович
22
Настасич
3
Бираги
34
Торрейра
32
Дункан
8
Кастровилли
17
Сапонара
31
Гонсалес
28
Влахович
1
Оспина
1
Мерет
1
Мерет
1
Оспина
37
Петанья
15
Жуан
15
Жуан
37
Петанья
13
Гулам
24
Малку
24
Малку
13
Гулам
6
Демме
8
Руис
8
Руис
6
Демме
21
Политано
11
Лосано
11
Лосано
21
Политано
68
Лоботка
58
Киоффи
58
Киоффи
68
Лоботка
32
Дункан
1
Террачиано
1
Террачиано
32
Дункан
22
Настасич
44
Игор
44
Игор
22
Настасич
17
Сапонара
14
Мале
14
Мале
17
Сапонара
8
Кастровилли
7
Бонавентура
7
Бонавентура
8
Кастровилли
31
Гонсалес
93
Иконе
93
Иконе
31
Гонсалес
28
Влахович
9
Пентек
9
Пентек
28
Влахович
Остались в запасе
Наполи
Фиорентина
16
Хуберт Идасяк
ВР
38
Давиде Костанцо
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
26
Антонио Вергара
АП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
21
Антонио Розати
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
16
Хуберт Идасяк
ВР
38
Давиде Костанцо
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
26
Антонио Вергара
АП
Остались в запасе
21
Антонио Розати
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Наполи - Фиорентина
3
2
1
2
Красные карточки
2
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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