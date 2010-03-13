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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Фиорентина
Наполи - Фиорентина: обзор матча 13 марта 2010
Наполи
13.03.2010, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 28 тур
1 : 3
Завершен
Фиорентина
48'
Э. Лавесси
59'
А. Джилардино
87'
А. Джилардино
90+4'
С. Йоветич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Фиорентина
+4
ГОЛ! 1:3!
С. Йоветич
Пас отдал
Х. Бабакар
ГОЛ! 1:2!
А. Джилардино
Пас отдал
С. Йоветич
Замена
Ф. Квальярелла
️️️️
Х. Денис
Замена
Л. Чигарини
️️️️
М. Пациенца
Замена
Р. Монтоливо
️️️️
М. Болатти
ГОЛ! 1:1!
А. Джилардино
Пас отдал
С. Йоветич
Замена
Х. Бабакар
️️️️
М. Паскуаль
Замена
Л. Де Сильвестри
️️️️
Д. Комотто
Желтая карточка
Э. Лавесси
ГОЛ! 1:0!
Э. Лавесси
Пас отдал
К. Маджо
Желтая карточка
Д. Комотто
17'
Желтая карточка
Фелипе
Желтая карточка
М. Пациенца
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
6
Сальваторе Ароника
ЛЗ
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ПЗ
18
Камило Суньига
ЛП
5
Вальтер Гаргано
ОП
17
Марек Гамшик
(К)
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
22
Эсекьель Лавесси
ПВ
19
Херман Денис
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Фиорентина
1
Себастьян Фрей
ВР
18
Массимо Гобби
ЛЗ
3
Пер Кролдруп
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
21
Мануэль Паскуаль
ЛП
23
Марио Болатти
ОП
11
Марио Сантана
ЦП
33
Марко Донадель
(К)
ПП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Наполи
0
Дженнаро Йеццо
ВР
17
Эрминио Рулло
ЦЗ
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
54
Мариано Больячино
АП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Фиорентина
1
Влада Аврамов
ВР
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
14
Кристиано Дзанетти
ЦП
15
Хума Бабакар
ЦФ
9
Кейррисон
ЦФ
3-1-4-1-1
16
Де Санктис
6
Ароника
33
Ринаудо
14
Кампаньяро
5
Гаргано
18
Суньига
17
Гамшик
24
Пациенца
11
Маджо
22
Лавесси
19
Денис
4-1-3-2
1
Фрей
16
Комотто
3
Кролдруп
27
Фелипе
18
Гобби
23
Болатти
33
Донадель
11
Сантана
21
Паскуаль
19
Джилардино
9
Йоветич
24
Пациенца
8
Чигарини
8
Чигарини
24
Пациенца
19
Денис
27
Квальярелла
27
Квальярелла
19
Денис
16
Комотто
29
Де Сильвестри
29
Де Сильвестри
16
Комотто
23
Болатти
18
Монтоливо
18
Монтоливо
23
Болатти
21
Паскуаль
15
Бабакар
15
Бабакар
21
Паскуаль
Остались в запасе
Наполи
Фиорентина
17
Эрминио Рулло
ЦЗ
0
Дженнаро Йеццо
ВР
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
54
Мариано Больячино
АП
Главный тренер
Роберто Донадони
1
Влада Аврамов
ВР
14
Кристиано Дзанетти
ЦП
9
Кейррисон
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Остались в запасе
17
Эрминио Рулло
ЦЗ
0
Дженнаро Йеццо
ВР
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
54
Мариано Больячино
АП
Остались в запасе
1
Влада Аврамов
ВР
14
Кристиано Дзанетти
ЦП
9
Кейррисон
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Статистика матча Наполи - Фиорентина
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:40 (прямая); "Россия 2" 22:40 (прямая)
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