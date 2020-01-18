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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Фиорентина
Наполи - Фиорентина: обзор матча 18 января 2020
Наполи
18.01.2020, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 20 тур
0 : 2
Завершен
Фиорентина
26'
Ф. Кьеза
74'
Д. Влахович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Фиорентина
87'
Замена
Ф. Чеккерини
️️️️
Дальберт
84'
Желтая карточка
Дальберт
78'
Замена
Р. Соттиль
️️️️
Ф. Кьеза
Замена
Ф. Льоренте
️️️️
Х. Кальехон
75'
74'
ГОЛ! 0:2!
Д. Влахович
Пас отдал
П. Лирола
Желтая карточка
Д. Демме
66'
66'
Замена
Д. Влахович
️️️️
П. Кутроне
Замена
И. Лосано
️️️️
П. Зелински
64'
Желтая карточка
Э. Хюсай
61'
Замена
Д. Демме
️️️️
Аллан
56'
26'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Кьеза
Пас отдал
М. Бенасси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
7
Петр Зелински
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
25
Аллан
ЦП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Фиорентина
1
Бартломей Дронговски
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
5
Эрик Пульгар
ОП
24
Марко Бенасси
ЦП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
1
Орестис Карнезис
ВР
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
6
Диего Демме
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
8
Амин Юнес
АП
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
71
Алекса Терзич
ЛЗ
15
Максимильяно Оливера
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
18
Рашид Геззаль
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
14
Шимон Журковски
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
23
Риккардо Соттиль
ЦФ
28
Душан Влахович
ЦФ
4-3-1-2
1
Оспина
4
Хюсай
5
Луперто
44
Манолас
22
Ди Лоренцо
7
Зелински
8
Руис
25
Аллан
10
Инсинье
7
Кальехон
30
Милик
3-3-2-1-1
1
Дронговски
4
Касерес
31
Миленкович
2
Пеццелла
14
Лирола
5
Пульгар
29
Дальберт
24
Бенасси
8
Кастровилли
14
Кьеза
10
Кутроне
25
Аллан
6
Демме
6
Демме
25
Аллан
7
Зелински
11
Лосано
11
Лосано
7
Зелински
7
Кальехон
12
Льоренте
12
Льоренте
7
Кальехон
29
Дальберт
11
Чеккерини
11
Чеккерини
29
Дальберт
14
Кьеза
23
Соттиль
23
Соттиль
14
Кьеза
10
Кутроне
28
Влахович
28
Влахович
10
Кутроне
Остались в запасе
Наполи
Фиорентина
1
Алекс Мерет
ВР
1
Орестис Карнезис
ВР
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
8
Амин Юнес
АП
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
20
Лука Раньери
ЛЗ
71
Алекса Терзич
ЛЗ
1
Пьетро Террачиано
ВР
15
Максимильяно Оливера
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
18
Рашид Геззаль
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
14
Шимон Журковски
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
Главный тренер
Джузеппе Якини
Остались в запасе
1
Алекс Мерет
ВР
1
Орестис Карнезис
ВР
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
8
Амин Юнес
АП
Остались в запасе
20
Лука Раньери
ЛЗ
71
Алекса Терзич
ЛЗ
1
Пьетро Террачиано
ВР
15
Максимильяно Оливера
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
18
Рашид Геззаль
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
14
Шимон Журковски
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Джузеппе Якини
Статистика матча Наполи - Фиорентина
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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