Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Наполи
Фиорентина - Наполи: обзор матча 22 декабря 2016
Фиорентина
22.12.2016, четверг, 22:45
Италия. Серия А, 18 тур
3 : 3
Завершен
Наполи
52'
Ф. Бернардески
69'
Ф. Бернардески
82'
М. Сарате
25'
Л. Инсинье
68'
Д. Мертенс
90+4'
М. Габбиадини (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Наполи
90'
+4
ГОЛ с пенальти! 3:3!
М. Габбиадини
Замена
К. Дикс
️️️️
Ф. Кьеза
87'
86'
Замена
М. Габбиадини
️️️️
А. Диавара
Желтая карточка
М. Сарате
84'
ГОЛ! 3:2!
М. Сарате
Пас отдал
Ф. Бернардески
82'
Замена
К. Санчес
️️️️
М. Бадель
73'
Замена
М. Сарате
️️️️
С. Кристофоро
73'
Желтая карточка
Ф. Бернардески
70'
70'
Замена
Аллан
️️️️
П. Зелински
ГОЛ! 2:2!
Ф. Бернардески
Пас отдал
С. Кристофоро
69'
68'
ГОЛ! 1:2!
Д. Мертенс
Желтая карточка
Н. Томович
53'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Бернардески
52'
50'
Желтая карточка
Н. Максимович
Желтая карточка
М. Оливера
45'
+3
45'
+1
Желтая карточка
П. Рейна
43'
Замена
Н. Максимович
️️️️
В. Кирикеш
25'
ГОЛ! 0:1!
Л. Инсинье
Пас отдал
М. Гамшик
Желтая карточка
Н. Калинич
3'
1'
Желтая карточка
Р. Альбиоль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
13
Карлос Сальседо
ЦЗ
15
Максимильяно Оливера
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
47
Милан Бадель
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
АП
15
Матиас Весино
ПП
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
24
Амаду Диавара
ОП
17
Марек Гамшик
ЦП
7
Петр Зелински
ПП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
7
Хосе Кальехон
РФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Фиорентина
19
Лука Леццерини
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
6
Кевин Дикс
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
15
Карлос Санчес
ЦП
19
Эрнан Толедо
ЦП
15
Хума Бабакар
ЦФ
9
Мауро Сарате
ЦФ
26
Джош Перес
ЦФ
Наполи
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
25
Аллан
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
4-2-3-1
16
Тэтэрушану
13
Сальседо
4
Томович
13
Астори
15
Оливера
47
Бадель
15
Весино
14
Кьеза
41
Кристофоро
10
Бернардески
9
Калинич
4-1-2-1-2
25
Рейна
4
Хюсай
39
Альбиоль
21
Кирикеш
13
Гулам
24
Диавара
7
Зелински
17
Гамшик
10
Инсинье
7
Кальехон
10
Мертенс
14
Кьеза
6
Дикс
6
Дикс
14
Кьеза
47
Бадель
15
Санчес
15
Санчес
47
Бадель
41
Кристофоро
9
Сарате
9
Сарате
41
Кристофоро
21
Кирикеш
52
Максимович
52
Максимович
21
Кирикеш
7
Зелински
25
Аллан
25
Аллан
7
Зелински
24
Диавара
11
Габбиадини
11
Габбиадини
24
Диавара
Остались в запасе
Фиорентина
Наполи
19
Лука Леццерини
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
19
Эрнан Толедо
ЦП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
15
Хума Бабакар
ЦФ
26
Джош Перес
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
19
Лука Леццерини
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
19
Эрнан Толедо
ЦП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
15
Хума Бабакар
ЦФ
26
Джош Перес
ЦФ
Остались в запасе
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
Главный тренер
Паулу Соуза
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Фиорентина - Наполи
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Артемио Франки
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2, Матч ТВ
Новости команд
Все
Фиорентина
Наполи
Форвард Дании отпраздновал разгром Португалии фирменным кличем Роналду
15 ноября
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
6 ноября
3
«Сассуоло» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Серия А Италия: шансы «Сассуоло» и «Фиорентины» на победу в матче 10 тура
1 ноября
Форвард Дании отпраздновал разгром Португалии фирменным кличем Роналду
15 ноября
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+